An Giang: 70% lao động người dân tộc thiểu số sẽ được đào tạo nghề phù hợp

Theo mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh An Giang phấn đấu tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với điều kiện đặc thù đạt khoảng 70%.

Một trong những địa chỉ đào tạo nghề tin cậy cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương là Trường Trung cấp An Giang 1. Năm 2026, nhà trường đã tuyển sinh 33 ngành trình độ trung cấp, thuộc 8 nhóm ngành: Kỹ thuật - cơ khí - xây dựng; Điện - điện tử - điện lạnh; Công nghệ thông tin - mạng máy tính; Ẩm thực - dịch vụ ăn uống; Du lịch - nhà hàng - khách sạn; Kinh tế - quản lý - luật; Nông nghiệp - thủy sản - thú y; Chăm sóc sức khỏe - dịch vụ cho hàng nghìn học sinh, trong đó rất đông học sinh là đồng bào DTTS&MN theo học.

Đào tạo nghề tại An Giang đang chuyển mạnh từ lý thuyết sang thực hành, lấy các mô hình sản xuất thực tế làm môi trường để học viên rèn luyện kỹ năng và nâng cao tay nghề.

Ngoài ra, tỉnh An Giang đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giáo dục nghề nghiệp về tận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer tại các địa phương có đông đồng bào sinh sống như Tri Tôn, An Biên, Núi Cấm, Tri Tôn, Óc Eo. Nhờ đó, đồng bào Khmer đang phát huy lợi thế địa phương, tận dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ và đào tạo nghề để xây dựng mô hình sản xuất phù hợp, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ các chương trình hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số An Giang đang có thêm động lực phát triển mới. Tư duy phát triển từng bước chuyển từ thụ hưởng chính sách sang chủ động sản xuất, kinh doanh; từ giảm nghèo sang phát triển sinh kế, làm giàu chính đáng.