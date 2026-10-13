An Giang: 562 cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ quý III/2026
Theo kết quả đánh giá, xếp loại quý III/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, có 562 trong tổng số 572 cán bộ lãnh đạo, quản lý được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.Trong tổng số 594 cán bộ thuộc diện xem xét, có 15 đồng chí tạm thời chưa xem xét xếp loại và 7 đồng chí không xếp loại.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-infographic-an-giang-562-can-bo-lanh-dao-quan-ly-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-quy-iii-2026-a499514.html