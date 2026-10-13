An Giang: 562 cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ quý III/2026

Theo Cục Thuế, người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Sau khi khoản tiền được ghi nhận và số thuế nợ giảm xuống dưới ngưỡng quy định, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sẽ được thực hiện trong khoảng 3-5 phút.