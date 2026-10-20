An Giang: 400 cán bộ, công chức được đào tạo kỹ năng lái xe an toàn

Ngày 20/10, tại phường Tịnh Biên, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Châu Phú (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang) phối hợp Công an phường Tịnh Biên tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn phường.

Quang cảnh buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT đường bộ tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 400 đối tượng thuộc các lực lượng tham dự đã được cán bộ CSGT phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về TTATGT đường bộ; phân tích các hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và những hậu quả nghiêm trọng do tai nạn giao thông gây ra.

Đồng thời, hướng dẫn các lực lượng tham dự điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cán bộ CSGT Công an tỉnh An Giang hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, công chức, công an phường Tịnh Biên.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền pháp luật, chương trình còn chú trọng hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, như: Kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, tư thế lái xe đúng cách, kỹ năng quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn đến cách điều khiển phương tiện phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

Qua đó, giúp các lực lượng tham dự chương trình nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh tai nạn và hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn.

Chương trình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn phường trong việc gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT.

Thông qua chương trình, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn phường trong việc gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; đồng thời, góp phần lan tỏa ý thức tự giác chấp hành pháp luật đến gia đình và cộng đồng, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.