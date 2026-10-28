An Giang: 34/44 công trình phòng cháy, chữa cháy đã cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khảo sát Bệnh viện Đa khoa An Giang.

Cụ thể, trong 23 công trình thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan Công an thực hiện, có 17 công trình đã hoàn thành khai báo, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu. Đối với 21 công trình không thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, các chủ đầu tư đã chủ động tổ chức nghiệm thu, trong đó 17 công trình cập nhật đầy đủ thông tin lên cơ sở dữ liệu theo quy định.

Qua triển khai thực tế, một số chủ đầu tư còn lúng túng trong việc tự đánh giá, đối chiếu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và còn phụ thuộc nhiều vào đơn vị tư vấn. Bên cạnh đó, năng lực của một số đơn vị tư vấn, thi công chưa đồng đều; người đứng đầu cơ sở còn lo ngại việc kê khai thông tin không chính xác có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thủ tục.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định, kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc phát sinh. Trọng tâm là phát huy hiệu quả phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm, bảo đảm kỷ cương pháp luật và an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.