An Giang: 320 thí sinh tranh 159 suất vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia

Thí sinh dự khai mạc kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Ngày 8/10, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang khai mạc kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026 - 2027. Đây là vòng thi thứ 3, nhằm chọn những học sinh xuất sắc nhất đại diện tỉnh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/10, với 320 thí sinh dự thi 9 môn: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và tiếng Anh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026 - 2027 của tỉnh gồm 180 học sinh, mỗi môn 20 học sinh. Hiện 21 học sinh đã được tuyển thẳng do đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026. Qua kỳ thi lần này, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang sẽ chọn thêm 159 học sinh vào đội tuyển.