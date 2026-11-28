Ngày 28/11, tại xã Mỹ Thuận, Công an tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập số 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình xây dựng, nâng cấp Cơ sở cai nghiện ma túy số 2- Công an tỉnh An Giang.

Việc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu làm việc, ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ và bảo đảm điều kiện quản lý, điều trị, giáo dục, dạy nghề cho 1.000 học viên cai nghiện.

Qua đó giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công trình được xây dựng trên khu đất 15.213m², mật độ xây dựng 20,8%, công trình chính 2 tầng là khu làm việc cán bộ, chiến sĩ như nhà làm việc, nhà trực cán bộ, chiến sĩ, kho tổng hợp, kho vũ khí, nhà ăn…

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang dự Lễ khởi công xây dựng, nâng cấp Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Còn lại là khu học viên cai nghiện, gồm các hạng mục nhà kiểm soát, thăm gặp kết hợp tiếp nhận; hội trường; nhà ở người cai nghiện; nhà kỷ luật; nhà y tế; xưởng dạy nghề…

Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị gồm: Hệ thống hàng rào; sân đường nội bộ, hệ thống cấp điện chiếu sáng ngoài nhà, hệ thống PCCC…

Tổng giá trị của công trình là 268 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến khoảng 400 ngày.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào khai thác hiệu quả, Đại tá Lê Văn Quý, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị thi công phải đề cao trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phấn đấu vượt tiến độ đề ra.