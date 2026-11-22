Tại lễ khai mạc, bà Néang Sâm Bô - Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, địa phương có dân số hơn 37.000 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ 65%.

Hàng năm, địa phương tổ chức hội thi giã cốm dẹp góp phần tái hiện phong tục truyền thống của đồng bào Khmer, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Cốm dẹp tại xã Ô Lâm.

Theo người dân địa phương, để làm ra mẻ cốm dẹp thơm ngon, các công đoạn phải được phối hợp nhịp nhàng. Trong đó, nếp được rang trong nồi đất trên bếp củi, sau đó đổ vào cối cho hai người dùng chày giã và một người sàng, sảy loại bỏ vỏ trấu, giữ lại những hạt cốm dẻo thơm.

Nghề giã cốm dẹp và phong tục cúng cốm dẹp (đồng bào Khmer gọi là Sene Priek Khee), từ lâu đã gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và người dân xã Ô Lâm nói riêng.

Lãnh đạo địa phương thưởng thức món cốm dẹp tại cuộc thi.

Trong khi đó, ông Phan Thanh Lương - Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho rằng, thông qua hội thi giã cốm dẹp, địa phương muốn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, để những nét văn hóa, phong tục đẹp của đồng bào Khmer An Giang nói riêng và đồng bào Khmer Nam bộ nói chung tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Một số hình ảnh tại cuộc thi:

Người phụ nữ thực hiện việc trộn nguyên liệu để chế biến.

Hội thi giã cốm dẹp góp phần tái hiện phong tục truyền thống của đồng bào Khmer.

Để làm ra mẻ cốm dẹp thơm ngon, các công đoạn phải được phối hợp nhịp nhàng.

Công đoạn cho cốm vào cối để giã.

Đại diện các đội thi nhận cờ lưu niệm.