An Giang: 2 giám đốc doanh nghiệp lừa đảo hơn 13 tỷ đồng qua 'chạy' dự án

Hai bị can gồm Trần Nhật Trường (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Thái Huy Phong (SN 1976, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh).

Từ trái qua phải, bị can Thái Huy Phong và bị can Trần Nhật Trường. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, cả Trường và Phong đều thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh nhưng thực tế không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký, chủ yếu thực hiện việc “chạy xin đầu tư dự án” và dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư các dự án trên những khu đất nông nghiệp diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại khu vực huyện Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang).

Phong cho Trường biết có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Phong yêu cầu Trường cung cấp sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra, sau đó thông báo những thửa đất có thể xin chủ trương.

Tin tưởng vào thông tin trên, Trường ký hợp đồng dịch vụ với 8 người để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư” các dự án liên quan đến thuê đất sản xuất nông nghiệp diện tích lớn.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung đã cam kết trong hợp đồng. Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã chiếm đoạt của 8 bị hại hơn 13 tỷ đồng, sau đó chia nhau và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Trần Nhật Trường và Thái Huy Phong về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.