An Giang: 10 bị cáo lãnh án về tội đánh bạc

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng 28/9.

Theo cáo trạng, trưa 8/7/2024, Nguyễn Văn Ninh và Trần Thị Ngọc Hiền là vợ chồng, cùng sống tại xã Ngọc Chúc, đã gọi điện thoại rủ các đối tượng tham gia đánh bạc, đồng thời thông báo thời gian, địa điểm nhằm mục đích thu tiền xâu.

Khi những người tham gia tập trung tại nhà, Ninh cung cấp chiếu, bài và trực tiếp thu tiền xâu. Các bị cáo Mạch Văn Nơi, Trịnh Thị Bầu, Mạch Văn Dũ, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Ngọc Bích và Trần Thị Thúy tham gia đánh bạc bằng hình thức bài binh 6 lá, ăn thua bằng tiền.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đến kiểm tra, bắt quả tang vụ đánh bạc và thu giữ hơn 33 triệu đồng tiền mặt tại hiện trường.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Ninh và Trần Thị Ngọc Hiền, mỗi bị cáo 1 năm tù; Mạch Văn Nơi 9 tháng tù; Trịnh Thị Bầu 6 tháng tù.

Hai bị cáo Mạch Văn Dũ và Nguyễn Thanh Tùng, mỗi người bị phạt 2 năm cải tạo không giam giữ. Các bị cáo Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Ngọc Bích và Trần Thị Thúy, mỗi người bị phạt 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Ngoài hình phạt chính, tòa tuyên phạt bổ sung các bị cáo Mạch Văn Dũ, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hạnh và Trần Thị Ngọc Bích, mỗi bị cáo 10 triệu đồng.