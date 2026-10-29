An Gia báo lãi giảm 86%, quy mô tài sản tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 mới công bố, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) đạt doanh thu thuần gần 23,8 tỷ đồng trong quý 3, giảm 86% so với mức hơn 170 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025 (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15,35 tỷ đồng, giảm gần 86% YoY, từ mức hơn 109 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của An Gia đạt 160 tỷ đồng, giảm 70% YoY. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt hơn 293 tỷ đồng, tăng 47% YoY.

Nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng dù doanh thu giảm mạnh là nhờ đóng góp từ doanh thu hoạt động tài chính, đạt gần 255,6 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần YoY và cao hơn 95 tỷ đồng so với doanh thu thuần.

Ngoài ra, An Gia ghi nhận hơn 150 tỷ đồng thu nhập khác, trong đó gần 139,5 tỷ đồng là khoản lãi từ giao dịch mua rẻ phát sinh trong hoạt động hợp nhất kinh doanh.

Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác này phát sinh trong quý 2, khi An Gia hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát (Công ty Lộc Phát), tăng sở hữu từ 39,98% lên 99,98%.

Theo thuyết minh tại báo cáo tài chính quý 2 của doanh nghiệp, chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của khoản đầu tư tại Lộc Phát là 165 tỷ đồng. Số tiền này được ghi vào doanh thu tài chính. Đồng thời, sau khi định giá phí hợp nhất và giá trị hợp lý của tài sản thuần tại ngày đạt được quyền kiểm soát Lộc Phát, An Gia ghi nhận khoản lãi mua rẻ là 139 tỷ đồng. Số tiền này được ghi vào thu nhập khác.

Hàng tồn kho tăng hơn 10 lần, tập trung tại The Gió Riverside

Do hợp nhất Công ty Lộc Phát nên quy mô tài sản của An Gia tăng mạnh. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 11.400 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho đạt hơn 3.567 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản và gấp khoảng 10,3 lần mức gần 348 tỷ đồng đầu năm.

Sự gia tăng hàng tồn kho đến từ việc công ty ghi nhận giá trị kinh doanh dở dang tại The Gió Riverside với gần 3.293 tỷ đồng, tương đương khoảng 92,3% tổng hàng tồn kho. Đây chính là dự án do Công ty Lộc Phát làm chủ đầu tư.

The Gió Riverside là dự án căn hộ tại khu vực Đông Hòa, TP HCM, có quy mô khoảng 3.000 căn hộ. Trong báo cáo thường niên 2025, An Gia xác định đây là dự án trọng điểm trong năm 2026.

Các khoản tồn kho còn lại gồm dự án The Signal với gần 195 tỷ đồng, Westgate gần 37 tỷ đồng, The Sóng hơn 16 tỷ đồng, The Standard hơn 12 tỷ đồng...

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 3, tại thời điểm An Gia nhận chuyển nhượng cổ phần Lộc Phát, Lộc Phát đang nắm giữ 99,99% vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh dịch vụ thương mại Đông Nam. Vì vậy, An Gia đồng thời gián tiếp sở hữu 99,98% vốn tại Đông Nam.

Ngày 8/6/2026, An Gia tiếp tục thông qua phương án sáp nhập Lộc Phát vào Đông Nam. Hợp đồng sáp nhập được ký ngày 1/7/2026 và hoàn tất thủ tục pháp lý vào ngày 28/7/2026. Sau sáp nhập, Lộc Phát chấm dứt tồn tại, toàn bộ quyền và nghĩa vụ được chuyển giao cho Đông Nam. An Gia trực tiếp nắm giữ 99,98% vốn điều lệ Đông Nam.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside, TP HCM. Ảnh: An Gia

Trong cơ cấu tài sản của An Gia, khoản chiếm tỷ trọng lớn khác là cho vay các bên liên quan và hợp đồng hợp tác kinh doanh, với gần 2.000 tỷ đồng, gấp 9 lần hồi đầu năm; đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác, với hơn 2.800 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty ở mức hơn 7.630 tỷ đồng, tăng 5.668 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tăng mạnh nhất là người mua trả tiền trước ngắn hạn với 3.624 tỷ đồng, so với hồi đầu năm chỉ ở mức hơn 113 tỷ đồng. Nợ vay cũng tăng mạnh với gần 2.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu AGG kết phiên 28/10 ở giá 9.100 đồng/cp, giảm hơn 3% so với phiên trước. Đây là vùng đáy lịch sử của cổ phiếu này. So với đỉnh gần nhất gần 19.000 đồng/cp hồi tháng 8 năm ngoái, mã đã mất hơn một nửa giá trị.