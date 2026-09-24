Ấn Độ xem xét hạn chế đồ ăn vặt quanh trường học

Nếu được áp dụng, quy định có thể tác động tới hàng loạt cửa hàng, quán ăn và quầy thực phẩm quanh khoảng 1,5 triệu trường học trên cả nước.

Quầy bán đồ ăn vặt đường phố tại Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Unsplash

Những món quen thuộc với học sinh như nước ngọt có ga, khoai tây chiên, bánh kẹo, pizza hay hamburger có thể nằm trong diện hạn chế. Kế hoạch cũng được dự báo tác động tới các tập đoàn thực phẩm lớn như PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez và Nestle, trong lúc Ấn Độ đồng thời xem xét dán nhãn cảnh báo đối với các sản phẩm có hàm lượng đường, muối và chất béo cao.

Động thái này được đưa ra khi tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em Ấn Độ gia tăng nhanh. Theo Liên đoàn Béo phì Thế giới, số trẻ từ 5 đến 19 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì tại nước này đã tăng từ khoảng 28 triệu năm 2015 lên 41 triệu vào năm 2025 và có thể đạt 56 triệu vào năm 2040.

Đồ ăn vặt vẫn có sức hấp dẫn lớn với học sinh. Priyanshu Palei, 15 tuổi, cho biết em thường mua khoai tây chiên trong giờ nghỉ và thích món này hơn phần cơm cùng canh đậu lăng mẹ chuẩn bị ở nhà.

Rajit Punhani, Giám đốc điều hành Cơ quan An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn Ấn Độ, cho biết mục tiêu là giúp trẻ hình thành chế độ ăn lành mạnh hơn từ sớm. Các cửa hàng vẫn có thể bán những mặt hàng không thuộc diện hạn chế, trong khi các nhà sản xuất được khuyến khích điều chỉnh công thức sản phẩm.

Đề xuất đã được đưa ra từ năm 2020, nhưng đến tháng 8 năm nay, cơ quan chức năng mới công bố các ngưỡng về chất béo, muối và đường để xác định sản phẩm thuộc diện kiểm soát. Dự thảo đang được lấy ý kiến công chúng đến ngày 6-10 và chưa có thời điểm cụ thể để áp dụng.

Kế hoạch khiến nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực phẩm lo ngại về tác động tới doanh thu. Tại thành phố Bhubaneswar, miền Đông Ấn Độ, một số chủ cửa hàng cho biết doanh thu có thể giảm khoảng một phần ba, thậm chí nhiều hơn. Rahul Khanna, chuyên gia về quy định an toàn thực phẩm tại công ty luật RAKLaw, cho biết các nhà sản xuất bánh kẹo đặc biệt quan tâm do trẻ em là một nhóm khách hàng quan trọng.

Một số địa phương tại Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp tương tự. Tại bang Maharashtra, nơi có thành phố Mumbai, các cửa hàng quanh trường học không được bán những mặt hàng thuộc diện kiểm soát. Thanh tra bang đã phát hiện vi phạm tại 133 cơ sở và yêu cầu 51 cửa hàng ngừng bán các sản phẩm liên quan.

Ủy viên An toàn thực phẩm bang Maharashtra Tukaram Mundhe cho biết việc chỉ cấm bán cho học sinh sẽ rất khó kiểm soát do số lượng cửa hàng quanh trường quá lớn.

Các biện pháp hạn chế đồ ăn không lành mạnh trong và quanh trường học cũng đã được áp dụng tại nhiều nước. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina, 48 quốc gia đã hạn chế bán đồ ăn vặt trong trường học, trong khi một số nước mở rộng phạm vi kiểm soát ra khu vực xung quanh.

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