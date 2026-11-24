Xe buýt gặp nạn chở 50 người, chủ yếu là học sinh, đang trên đường trở về từ chuyến tham quan đền Taj Mahal ở Agra. (Ảnh: Bang Uttar Pradesh)

Ít nhất 4 trẻ em đã thiệt mạng và 32 người bị thương khi chiếc xe buýt chở học sinh bất ngờ gặp nạn tại vùng Kannauj, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, chiếc xe buýt chở học sinh đã bị một xe tải chạy quá tốc độ đâm trúng trong lúc đang đỗ bên lề đường cao tốc Lucknow-Agra vào khoảng 6h sáng 23/11. Trong số những người bị thương có 24 trẻ em và 8 nhân viên nhà trường.

Giám đốc cảnh sát Vinod Kumar cho biết xe buýt chở 50 người, chủ yếu là học sinh, đang trên đường trở về từ chuyến tham quan đền Taj Mahal ở Agra. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát, cơ quan chức năng và người đi đường đã nhanh chóng tới hỗ trợ các nạn nhân và giải cứu một số em khỏi chiếc xe bị đâm móp hết phần đuôi.

Những người bị thương được đưa ngay tới trường Đại học Y ở gần đó. Bốn học sinh thiệt mạng trong độ tuổi từ 14-17, đều là các nam sinh. Hiện có một học sinh và một quản lý trường học đang trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị./.