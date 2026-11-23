Theo truyền thông Ấn Độ, vòng đàm phán bắt đầu từ ngày 8/11, kéo dài gần 10 ngày với một khoảng nghỉ ngắn. Trung tướng Girish Kalia, Tư lệnh Quân đoàn III của Lục quân Ấn Độ, dẫn đầu phái đoàn nước này. Phía Trung Quốc cũng cử đại diện cấp tương đương cùng các sĩ quan tham gia.

Các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết, nội dung đàm phán tập trung vào việc thiết lập các quy tắc ứng xử giữa lực lượng hai bên, hạn chế va chạm giữa các nhóm tuần tra, duy trì liên lạc và giảm nguy cơ những sự cố tại chỗ phát triển thành đối đầu lớn hơn. Cả Ấn Độ và Trung Quốc hiện đều duy trì lực lượng đáng kể dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về những nội dung cụ thể mà hai bên đạt được. Truyền thông Ấn Độ cũng cho biết chưa rõ các biện pháp được thảo luận có thể được triển khai trước khi mùa Đông khắc nghiệt bắt đầu hay không. Tuyết rơi và điều kiện thời tiết khó khăn có thể cản trở hoạt động tuần tra, di chuyển và bảo đảm hậu cần tại khu vực biên giới.

Đây là vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn thứ hai giữa hai nước tại khu vực phía Đông trong năm nay. Vòng đầu tiên diễn ra trong hai ngày 6-7/9 tại các điểm gặp biên giới Wacha và Damai, thuộc khu vực Kibithoo của bang Arunachal Pradesh do Ấn Độ quản lý. Cuộc gặp được tổ chức sau khi xuất hiện thông tin về căng thẳng giữa lực lượng hai nước tại khu vực Taksing, huyện Upper Subansiri.

Theo The New Indian Express, tình hình tại Taksing vẫn là một trong những vấn đề gây chú ý trong quan hệ biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Các nguồn tin được báo dẫn cho biết lực lượng hai nước đã xảy ra tình trạng đối đầu tại khu vực này từ tháng 7. Tuy nhiên, những thông tin về diễn biến trên thực địa chưa được hai chính phủ công bố đầy đủ.

Việc hai nước tiếp tục duy trì đối thoại quân sự cho thấy nỗ lực kiểm soát bất đồng và hạn chế nguy cơ sự cố ngoài ý muốn tại khu vực biên giới. Dù vậy, các cuộc đàm phán cấp chỉ huy chủ yếu hướng tới duy trì ổn định trên thực địa, trong khi vấn đề phân định biên giới giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết.