Nguồn tin sở tại cho biết vòng đàm phán mới nhất này được tiến hành từ ngày 8/11, kéo dài gần 10 ngày, và chỉ có một khoảng nghỉ ngắn ở giữa. Các nội dung chi tiết của cuộc họp được giữ bí mật tuyệt đối.

Trung tướng Girish Kalia, Tư lệnh Quân đoàn III, dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Ấn Độ. Phía Trung Quốc cũng cử người đồng cấp nhưng hiện chưa rõ danh tính.

Mục tiêu của vòng đàm phán này là thiết lập các giao thức hợp tác rõ ràng giữa hai bên, ngăn ngừa hiểu lầm và đối đầu giữa các nhóm binh sĩ tuần tra của hai nước, đồng thời duy trì các kênh liên lạc mở và giảm leo thang căng thẳng ở khu vực. Hiện cả hai nước đều đang triển khai một lượng lớn binh sĩ ở dọc Đường kiểm soát thực tế.

Các cuộc tiếp xúc quân sự diễn ra trong bối cảnh New Delhi và Bắc Kinh đang tích cực thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ổn định lại quan hệ song phương.

R.G