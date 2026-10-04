Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Cảnh sát Pakistan gác tại khu vực tôn giáo của người theo đạo Sikh ở thị trấn Kartarpur, gần biên giới Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Đại biện lâm thời Ấn Độ tại Islamabad, phản đối việc Lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF) nổ súng tại khu vực Bedian khiến 2 thường dân Pakistan thiệt mạng và yêu cầu điều tra lập tức.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng triệu Đại biện lâm thời Pakistan, khẳng định BSF buộc phải hành động sau khi 3 đối tượng vượt biên trái phép vào bang Punjab và phớt lờ cảnh báo. New Delhi cho biết vụ việc liên quan đến tội phạm buôn bán ma túy xuyên biên giới, đồng thời hối thúc Islamabad tôn trọng đường biên giới chung và ngăn chặn các hành vi xâm nhập bất hợp pháp.

Sự cố nổ súng mới nhất tiếp tục đẩy quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại Nam Á rơi vào bế tắc, trong bối cảnh mâu thuẫn song phương chưa hạ nhiệt sau xung đột biên giới năm 2025 và vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách du lịch tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công, song Islamabad bác bỏ cáo buộc này.