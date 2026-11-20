Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thỏa thuận trên đạt được trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi tại Tokyo, bên lề Đối thoại 2+2 Ngoại giao - Quốc phòng cấp bộ trưởng lần thứ tư giữa hai nước.

Hai bộ trưởng hoan nghênh việc ký kết Ý định thư (LoI) về sử dụng các thao trường quân sự của Ấn Độ, mở đường cho lực lượng Nhật Bản triển khai hoạt động huấn luyện bắn đạn thật, trong đó có sử dụng tên lửa đất đối hạm. Hai bên nhất trí đẩy nhanh công tác phối hợp để sớm thực hiện kế hoạch này.

Trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quốc phòng, hai nước cam kết thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ tên lửa tiên tiến giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản (ATLA).

Hai bên cũng đặt mục tiêu sớm hoàn tất các thỏa thuận liên quan đến dự án hệ thống ăng-ten vô tuyến tích hợp UNICORN dành cho tàu chiến, đồng thời kỳ vọng Ấn Độ hoàn thành thủ tục chấp thuận nhu cầu mua sắm quốc phòng (AoN) trước tháng 2/2027.

Về an ninh hàng hải, hai bộ trưởng đánh giá tích cực tiến triển triển khai thỏa thuận hợp tác ký kết tháng 8/2026, nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin giữa Hải quân Ấn Độ và Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản. Nhóm công tác chung cấp cao sẽ tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nâng cao năng lực rà phá thủy lôi, đồng thời xem xét khả năng hợp tác phát triển, thiết kế và đóng tàu quân sự. Hai nước cũng thống nhất mở rộng hợp tác nâng cao năng lực nhận thức tình huống trên không và tăng cường trao đổi giữa các lực lượng tác chiến đặc biệt.

Trong khuôn khổ Đối thoại 2+2 cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và Ngoại trưởng S. Jaishankar đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi.

Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược và Toàn cầu đặc biệt, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng theo định hướng "Thiết kế cùng Nhật Bản, sản xuất tại Ấn Độ", đồng thời tăng cường phối hợp song phương và đa phương nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đối thoại lần này diễn ra trong bối cảnh New Delhi và Tokyo đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng nhằm thích ứng với những biến động của môi trường an ninh khu vực. Nhật Bản và Ấn Độ đều là thành viên Nhóm Bộ tứ (QUAD), cùng với Mỹ và Australia, đồng thời chia sẻ mục tiêu thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ. Việc mở rộng hợp tác công nghệ quốc phòng, tăng cường phối hợp hải quân và thúc đẩy các cơ chế huấn luyện chung tiếp tục trở thành những trọng tâm trong quan hệ an ninh giữa hai nước.