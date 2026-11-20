Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar cùng người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi.

Tại cuộc họp ngày 19/11, các bộ trưởng tái khẳng định cam kết duy trì trật tự quốc tế tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ, đồng thời nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Hai bên cũng đề cao việc duy trì ổn định, tránh những hành động đơn phương làm thay đổi tình hình hiện tại.

Bên cạnh đó, Ấn Độ và Nhật Bản cũng nhất trí tăng cường gắn kết giữa các sáng kiến đại dương của Ấn Độ với tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước nhất trí về việc sử dụng các thao trường quân sự của Ấn Độ, mở đường cho lực lượng Nhật Bản triển khai hoạt động huấn luyện bắn đạn thật, trong đó có sử dụng tên lửa đất đối hạm. Hai bên nhất trí đẩy nhanh công tác phối hợp để sớm thực hiện kế hoạch này.

Trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quốc phòng, hai nước cam kết thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ tên lửa tiên tiến giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản (ATLA).

Về an ninh hàng hải, hai bộ trưởng đánh giá tích cực tiến triển triển khai thỏa thuận hợp tác ký kết tháng 8/2026, nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin giữa Hải quân Ấn Độ và Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản, mở rộng hợp tác nâng cao năng lực nhận thức tình huống trên không và tăng cường trao đổi giữa các lực lượng tác chiến đặc biệt.

Đối thoại lần này diễn ra trong bối cảnh New Delhi và Tokyo đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng nhằm thích ứng với những biến động của môi trường an ninh khu vực. Cả hai nước đều là thành viên Nhóm Bộ tứ (QUAD), cùng với Mỹ và Australia, đồng thời chia sẻ mục tiêu thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ.