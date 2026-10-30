Ấn Độ và EU dự kiến ký hiệp định thương mại tự do vào tháng 12

Hiệp định kết nối Ấn Độ với 27 quốc gia thành viên EU, tạo ra thị trường hơn 2 tỷ người tiêu dùng, tương đương khoảng 1/4 quy mô kinh tế toàn cầu. Các cuộc đàm phán kéo dài nhiều năm đã kết thúc ngày 27/1/2026.

Theo nội dung thỏa thuận, hơn 99% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ sang EU dự kiến được hưởng ưu đãi thuế quan hoặc miễn thuế. Các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, đá quý và trang sức được kỳ vọng hưởng lợi từ việc giảm rào cản thương mại, qua đó cải thiện khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp châu Âu sẽ có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn với thị trường tiêu dùng rộng lớn của Ấn Độ. Thỏa thuận dự kiến cắt giảm thuế đối với hơn 96% hàng hóa xuất khẩu của EU sang nước này. Đáng chú ý, thuế nhập khẩu đối với một số dòng ô tô châu Âu sẽ giảm từ mức cao nhất 110% xuống còn 10%, với hạn ngạch hằng năm 250.000 xe.

Hiệp định cũng bao gồm lĩnh vực dịch vụ, trong đó có công nghệ thông tin, dịch vụ chuyên môn và kinh doanh, đồng thời tạo thuận lợi cho lao động trình độ cao của Ấn Độ sang EU làm việc.

Năm tài chính 2024-2025, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều đạt khoảng 136,5 tỷ USD; thương mại dịch vụ đạt thêm 83,1 tỷ USD trong năm 2024.

Tuy nhiên, hiệp định chưa có hiệu lực ngay sau khi ký mà còn phải được Nghị viện châu Âu và các cơ quan có thẩm quyền của Ấn Độ thông qua. Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần mở rộng thương mại, thu hút đầu tư và đa dạng hóa chuỗi cung ứng giữa hai bên.