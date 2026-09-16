Ấn Độ và Canada đặt thời hạn hoàn tất đàm phán thoả thuận thương mại song phương

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Thư ký Bộ Thương mại Ấn Độ Rajest Agarwal ngày 15/9 thông báo nước này và Canada đang nỗ lực hoàn tất đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) trước cuối năm nay, với vòng đàm phán thứ tư hiện đang diễn ra.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ông Agarwal cho biết hai nước đã hoàn tất đàm phán 2 chương của thoả thuận đề xuất và hiện đang đẩy mạnh đàm phán nốt các chương còn lại.

Theo lịch trình, vòng đàm phán thứ tư kéo dài 5 ngày và cả hai bên đều muốn đạt tiến triển đáng kể trong bối cảnh quỹ thời gian còn lại không nhiều. “Chúng tôi đang làm việc với đoàn đàm phán lớn từ Canada, lên tới 48 quan chức, và hai bên đang tiến hành thảo luận trên tất cả các chương còn lại”, ông cho biết.

Trước đó, trong nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal đã đến Canada hồi tháng 5, dẫn theo đoàn doanh nghiệp lên tới 100 người.

Canada và Ấn Độ đẩy nhanh tiến độ đàm phán CEPA sau khi hai bên ký Các điều khoản tham chiếu vào tháng 3/2025. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 10,9 tỷ USD vào năm ngoái và hai bên đang đặt mục tiêu tham vọng nâng lên thành 50 tỷ USD vào năm 2030.

Về cán cân thương mại song phương, năm ngoái Ấn Độ xuất khẩu sang Canada 7 tỷ USD và nhập khẩu 3,9 tỷ USD. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Canada tăng 18,9% so với năm 2024 nhờ hàng tiêu dùng, máy móc, hoá chất và các thiết bị điện tử.

Trong khi đó, chiều nhập khẩu giảm 26,5% do giảm xuất khẩu quặng kim loại, khoáng sản phi kim loại, sản phẩm nông nghiệp, lâm sản, thực phẩm và năng lượng.