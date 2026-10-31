Ấn Độ: Trực thăng chở 6 người rơi ở khu vực miền núi

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, song chưa xác nhận thông tin thương vong.

Trực thăng có 1 phi công và 5 hành khách nam, cất cánh từ Badrinath lúc khoảng 13 giờ 15, hướng đến sân bay Sahastradhara ở thành phố Dehradun. Đến khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, máy bay mất liên lạc và biến mất khỏi hệ thống định vị khi bay qua thung lũng Joshimath.

Các báo cáo ban đầu cho biết trực thăng rơi gần nhà máy thủy điện JP Power House và cầu Marwari, thuộc huyện Chamoli. Ngay sau khi nhận tin, chính quyền bang Uttarakhand đã huy động cảnh sát, quân đội cùng các lực lượng liên quan tham gia tìm kiếm, cứu hộ.

Tuy nhiên, mưa lớn, mây mù dày đặc và tầm nhìn hạn chế đang gây nhiều trở ngại cho việc xác định vị trí máy bay gặp nạn và triển khai cứu hộ.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không tại khu vực Himalaya, nơi địa hình hiểm trở và thời tiết diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Badrinath là 1 trong 4 thánh địa Hindu thuộc tuyến hành hương Char Dham, thu hút đông đảo tín đồ mỗi năm. Nhiều người lựa chọn trực thăng để di chuyển qua địa hình núi cao.