Ấn Độ tìm thấy thi thể 4 ngư dân sau bão Murasu

Đường đi của bão Murasu. (Ảnh: Zoom Earth)

Nguồn tin cho biết, các ngư dân nói trên đến từ bang Tamil Nadu lân cận.

Có 3 thi thể bị sóng đánh dạt vào bờ, được tìm thấy gần bãi biển Kothapatnam, một thi thể khác được các nhân viên thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ vớt lên.

Tổng cộng có 9 ngư dân đã ra khơi đánh bắt cá trên cùng một chiếc thuyền vào ngày 29/10, nhưng sau đó đã bị mắc kẹt trong cơn bão Murasu có tốc độ gió từ 100 đến 110km/giờ, giật lên đến 120km/giờ, đã đổ bộ vào các khu vực ven biển phía nam của Ấn Độ vào rạng sáng 3/11. Theo báo cáo, thuyền đánh cá của họ đã bị lật úp cách bờ biển gần 2km.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ dẫn lời giới chức địa phương cho biết, họ đang liên lạc với cơ quan chức năng ở bang Tamil Nadu về những ngư dân mất tích và đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm sau bão Murasu.