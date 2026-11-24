Thành phố ven biển Visakhapatnam của Ấn Độ đang đối mặt với những lo ngại về an ninh nguồn nước trong bối cảnh hàng tỷ USD vốn đầu tư vào các trung tâm dữ liệu dự kiến được triển khai. Ảnh: CNA.

Từ tham vọng trở thành trung tâm dữ liệu toàn cầu đến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, Visakhapatnam đang đứng trước thách thức về năng lực hạ tầng và quản lý tài nguyên. Câu chuyện của thành phố này cho thấy phát triển kinh tế số không thể tách rời yêu cầu sử dụng hiệu quả các nguồn lực tự nhiên.

ÁP LỰC TÀI NGUYÊN TỪ LÀN SÓNG ĐẦU TƯ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Visakhapatnam, thành phố ven biển thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, đang trở thành tâm điểm trong chiến lược phát triển hạ tầng dữ liệu của địa phương. Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, đã cam kết đầu tư 15 tỷ USD vào thành phố trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm 2026.

Khoản đầu tư này nằm trong kế hoạch rộng hơn của chính quyền bang Andhra Pradesh nhằm phát triển ít nhất 6,5 GW công suất trung tâm dữ liệu, hướng tới đưa địa phương trở thành một trung tâm dữ liệu có tầm vóc toàn cầu.

Tuy nhiên, quy mô đầu tư ngày càng lớn cũng làm dấy lên những lo ngại về khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng, đặc biệt là nguồn cung nước. Đây vốn đã là vấn đề đáng quan tâm tại Visakhapatnam khi một số khu dân cư đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Theo CNA, việc xây dựng trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) theo kế hoạch của Google đang được triển khai. Chính quyền bang kỳ vọng dự án sẽ tạo ra bước chuyển biến cho kinh tế địa phương, thu hút thêm các hoạt động công nghệ và tạo ra nhiều việc làm có giá trị gia tăng cao.

Dù vậy, nhu cầu nước phục vụ hoạt động làm mát các trung tâm dữ liệu đang trở thành một trong những vấn đề gây tranh luận. Đây là loại hạ tầng tiêu thụ lượng tài nguyên đáng kể, trong đó nước và điện đều là những yếu tố quan trọng đối với hoạt động vận hành.

Những lo ngại này không chỉ đến từ các chuyên gia mà còn xuất phát từ chính cộng đồng dân cư. Một sinh viên địa phương tên Vamsi Kumar cho biết nguồn nước sinh hoạt tại thành phố hiện chưa được cung cấp đầy đủ, trong khi Visakhapatnam tập trung nhiều ngành công nghiệp, trong đó có ngành dược phẩm quy mô lớn.

Xe bồn đang lấy nước tại thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ. Ảnh: CNA.

Theo các thông tin địa phương được CNA dẫn lại hồi tháng 9, một số khu dân cư tại khu vực Madhurawada chỉ được cấp nước máy một lần sau mỗi hai hoặc ba ngày. Người dân vì thế phải phụ thuộc vào các đơn vị cung cấp nước tư nhân.

Tình hình càng trở nên khó khăn khi lượng mưa thiếu hụt, mực nước tại các hồ chứa suy giảm và một số giếng khoan bắt đầu cạn nước.

Thủ hiến bang Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu cho biết các dự án trung tâm dữ liệu dự kiến tại thành phố có thể cần khoảng 100 tỷ lít nước. Con số này cho thấy quy mô nhu cầu tài nguyên đi kèm với chiến lược phát triển hạ tầng số đang được triển khai.

Trước những lo ngại của người dân, Bộ trưởng Công nghệ thông tin, Điện tử và Truyền thông bang Andhra Pradesh, ông Nara Lokesh, cho biết các trung tâm dữ liệu sẽ được cấp nước thông qua hệ thống đường ống công nghiệp chuyên biệt, thay vì sử dụng nguồn cung hiện có của thành phố. Chính quyền bang cũng cam kết ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt và nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, Google cho biết dự án sẽ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và sử dụng công nghệ làm mát bằng không khí tiên tiến nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên nước thiết yếu tại địa phương.

HỌC HỎI SINGAPORE ĐỂ TĂNG CƯỜNG AN NINH NGUỒN NƯỚC

Trước áp lực ngày càng lớn, chính quyền bang Andhra Pradesh đang xem xét áp dụng một số giải pháp từ mô hình quản lý nước của Singapore.

Theo Hội đồng Phát triển Vizag, các giải pháp được đề xuất bao gồm xây dựng thêm hồ chứa, tái chế nước, phát triển nhà máy khử mặn và tìm kiếm nguồn cung từ những khu vực bên ngoài thành phố.

Trong trường hợp xảy ra El Niño, thậm chí là siêu El Niño, khiến mùa mưa thất bại trong hai tháng, chúng ta vẫn có thể ứng phó. Hiện nay, chúng ta chưa có sự chuẩn bị như vậy.

Ông O. Naresh Kumar Chủ tịch Hội đồng Phát triển Vizag

Ông dẫn tình huống El Niño, thậm chí siêu El Niño, khiến mùa mưa không diễn ra như dự kiến trong hai tháng liên tiếp, để nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị các phương án ứng phó từ sớm. Theo ông, hiện nay thành phố chưa có đủ năng lực để đối phó với những tình huống như vậy.

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng nguồn nước, Hội đồng cũng đề xuất triển khai hệ thống đồng hồ đo nước thông minh theo mô hình Singapore. Hệ thống này cho phép theo dõi mức tiêu thụ, giám sát quá trình phân phối và phát hiện các điểm rò rỉ, qua đó hạn chế thất thoát nước.

Ông Naresh Kumar cho rằng cần triển khai các dự án thí điểm tại 4 hoặc 5 thành phố trước khi xem xét nhân rộng. Việc đánh giá kết quả thực tế sẽ giúp xác định khả năng áp dụng những giải pháp đã được Singapore triển khai vào điều kiện của Visakhapatnam.

Cách tiếp cận này cho thấy quản lý an ninh nguồn nước không chỉ phụ thuộc vào việc gia tăng công suất khai thác hay xây dựng thêm công trình cấp nước. Nâng cao hiệu quả phân phối, kiểm soát tiêu thụ và giảm thất thoát cũng là những yếu tố quan trọng để bảo đảm nguồn cung lâu dài.

Đặc biệt, với một thành phố đang hướng tới trở thành trung tâm dữ liệu quy mô lớn, việc xây dựng hệ thống quản lý nước có khả năng giám sát theo thời gian thực sẽ góp phần kiểm soát tốt hơn nhu cầu của các nhóm khách hàng công nghiệp, thương mại và dân cư.

BÀI TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC GIẢI PHÁP XANH

Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước cũng đặt ra một thách thức khác: nhu cầu năng lượng và chi phí đầu tư.

Khử mặn nước biển và tái chế nước có thể giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào lượng mưa và các hồ chứa tự nhiên. Nhưng đây đều là những giải pháp đòi hỏi đầu tư hạ tầng, công nghệ và năng lượng để vận hành.

Đặc biệt, công nghệ khử mặn tiêu tốn nhiều điện năng. Trong khi đó, chính các trung tâm dữ liệu đang được quy hoạch tại Visakhapatnam cũng sẽ làm gia tăng nhu cầu điện của thành phố.

Ông EAS Sarma, cựu Bộ trưởng Điện lực Ấn Độ, cảnh báo rằng giải quyết bài toán nước thông qua các công nghệ tiêu tốn năng lượng có thể khiến nhu cầu điện tiếp tục tăng. Điều này kéo theo yêu cầu đầu tư bổ sung cho hệ thống cung cấp năng lượng.

Nếu muốn giải quyết vấn đề nước, chúng ta sẽ cần thêm điện. Vấn đề này cũng cần được xử lý, đồng nghĩa với việc phải có thêm vốn đầu tư. Nguồn vốn bổ sung đó cuối cùng sẽ phải được huy động từ người nộp thuế hoặc người tiêu dùng điện.

Ông EAS Sarma Cựu Bộ trưởng Điện lực Ấn Độ

Vấn đề đặt ra là nếu không tính toán đồng bộ giữa quy hoạch nguồn nước, năng lượng và hạ tầng công nghiệp, những giải pháp nhằm bảo đảm an ninh tài nguyên có thể tạo thêm áp lực lên các hệ thống hạ tầng khác.

Các hiệp hội ngành tại Ấn Độ vì vậy cho rằng Chính phủ liên bang cần phối hợp với chính quyền bang Andhra Pradesh để huy động nguồn lực tài chính, phát triển hệ thống hạ tầng cần thiết cho các dự án trung tâm dữ liệu.

Đồng thời, tham vọng đưa Visakhapatnam trở thành trung tâm dữ liệu toàn cầu cần đi đôi với các biện pháp bảo tồn nguồn nước mạnh mẽ hơn, bảo đảm lợi ích từ làn sóng đầu tư được chia sẻ với cộng đồng địa phương.

Thực tế tại Visakhapatnam cho thấy thu hút đầu tư công nghệ cao không chỉ là câu chuyện về quỹ đất, hạ tầng viễn thông hay nguồn cung điện. Khả năng tiếp cận nước và năng lực quản lý tài nguyên cũng đang trở thành những điều kiện quan trọng đối với sức hấp dẫn của các địa điểm phát triển trung tâm dữ liệu.

Trong bối cảnh kinh tế số tiếp tục mở rộng, việc lựa chọn công nghệ làm mát tiết kiệm nước, tái sử dụng nước, kiểm soát thất thoát và kết hợp quy hoạch năng lượng sẽ có ý nghĩa ngày càng lớn.

Đối với Visakhapatnam, bài toán không đơn thuần là tìm thêm nguồn nước để phục vụ các dự án hàng tỷ USD, mà còn là bảo đảm quá trình phát triển công nghệ không làm gia tăng sức ép lên nhu cầu thiết yếu của người dân và các ngành sản xuất hiện hữu. Đây cũng là một thách thức đặt ra đối với nhiều địa phương đang theo đuổi chiến lược thu hút trung tâm dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số và chuyển dịch xanh.