Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa bán đạn đạo sản xuất trong nước

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 được phóng thử thành công tại đảo Wheeler, bang Orissa, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết tên lửa được phóng đi từ đảo Dr. APJ Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha. Đây là tên lửa đất đối đất tầm ngắn do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phối hợp phát triển, có khả năng mang tải trọng từ 500 – 1.000 kg. Bộ Quốc phòng tuyên bố: “Với thử nghiệm thành công này, (tên lửa) sắp được đưa vào biên chế”.

Theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, tên lửa Pralay sẽ tăng cường công nghệ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trước các mối đe doạ mới nổi. “Cuộc thử nghiệm đã đáp ứng tất cả các mục tiêu đề ra và… đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong việc tăng cường năng lực quốc phòng nội địa của Ấn Độ”, Bộ trưởng Singh viết trong bài đăng trên nền tảng X.