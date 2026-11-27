Ấn Độ tiết lộ về tiến triển đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ. (Nguồn: PTI)

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal chia sẻ: “Thỏa thuận thương mại với Mỹ sắp đi đến hồi kết”, đồng thời nhấn mạnh những bất đồng đang dần được giải quyết. Quy trình và lộ trình… hiện đang dần hình thành”.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 25/11 tuyên bố hàng hóa Ấn Độ sẽ phải chịu mức thuế 17% nếu hai nước đạt được thỏa thuận thương mại, nhưng mức thuế có thể tăng lên tới 25% nếu không đạt được thỏa thuận.

Các mức thuế mới sẽ trải qua giai đoạn tham vấn công chúng trước khi có hiệu lực vào năm tới.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Hai nước đã tiến hành đàm phán thỏa thuận thương mại kể từ khi đạt được thỏa thuận tạm thời hồi tháng 2/2026.

New Delhi đang tìm cách tiếp cận thị trường Mỹ cho các lĩnh vực xuất khẩu chủ chốt, trong đó có dệt may, dược phẩm và cơ khí, trong khi Washington thúc đẩy việc mở rộng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm của Mỹ và tăng cường sự thống nhất về các quy định thương mại.