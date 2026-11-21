Tại Hội nghị thượng đỉnh công nghệ Bengaluru mới đây, các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ sinh học và công ty khởi nghiệp Ấn Độ đã thảo luận về tiềm năng ứng dụng môi trường vi trọng lực trong nghiên cứu và phát triển dược phẩm.

Trên Trái đất, trọng lực có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển tinh thể protein. Trong khi đó, ở môi trường gần như không trọng lực trên quỹ đạo, một số tinh thể protein có thể phát triển đồng đều hơn, giúp các nhà khoa học nghiên cứu cấu trúc phân tử chi tiết hơn. Những kết quả này có thể hỗ trợ tìm kiếm công thức thuốc mới hoặc cải thiện các phương pháp bào chế hiện có.

Bà Kiran Mazumdar-Shaw, Chủ tịch điều hành công ty dược phẩm sinh học Biocon, cho rằng công nghệ vũ trụ có thể mở ra khả năng điều chỉnh cấu trúc phân tử, tạo ra những phân tử và chức năng mới, đồng thời hình thành các tài sản trí tuệ mới trong lĩnh vực dược phẩm.

Ấn Độ đang hướng tới khai thác lĩnh vực này thông qua kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ Bharatiya Antariksh. Theo lộ trình hiện nay, trạm dự kiến đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2035, trở thành cơ sở phục vụ các nghiên cứu khoa học, trong đó có công nghệ sinh học và dược phẩm.

Bước đi của Ấn Độ nằm trong làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của ngành dược phẩm toàn cầu. Theo hãng tin Reuters, khi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lên kế hoạch cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngừng hoạt động vào khoảng năm 2030, nhiều tập đoàn dược phẩm và công nghệ sinh học đang khẩn trương đặt nền móng cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất thương mại trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Thực tế, môi trường không gian đã mang lại những kết quả ứng dụng rõ nét. Hãng dược phẩm Merck từng hợp tác nghiên cứu trên ISS để cải tiến công thức thuốc điều trị ung thư Keytruda sang dạng tiêm dưới da nhanh chóng và tiện lợi hơn so với truyền tĩnh mạch. Trong khi đó, công ty LambdaVision đã hoàn tất 9 sứ mệnh trên ISS nhằm phát triển võng mạc nhân tạo bằng cách xếp lớp chính xác protein và polymer trong môi trường không trọng lực, hướng tới thử nghiệm lâm sàng vào năm 2028. Công ty Auxilium Biotechnologies cũng đã thử nghiệm thành công máy in sinh học 3D trên ISS để tạo ra các cấu trúc chứa tế bào gan, thận và sụn người.

Dù vậy, việc sản xuất dược phẩm thương mại trong không gian vẫn ở giai đoạn sơ khai. Chi phí đưa thiết bị lên quỹ đạo và vận chuyển trở lại, yêu cầu quản lý cũng như thời gian xây dựng hạ tầng vẫn là những thách thức lớn. Vì thế, triển vọng thương mại hóa các loại thuốc phát triển từ nghiên cứu trong không gian có thể còn cần nhiều năm.