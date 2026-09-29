Ấn Độ tạo 'bức tường chắn' trước tình trạng nước biển dâng

Chương trình phục hồi nằm trong khuôn khổ dự án bảo tồn cấp bang trị giá 4,79 triệu USD, trong đó có việc thả khoảng 8.500 khối rạn san hô nhân tạo quanh đảo Kariyachalli ở Vịnh Mannar. Mỗi cấu trúc nặng hàng tấn này được thả xuống các vị trí đã được lựa chọn kỹ lưỡng quanh đảo.

Được thiết kế dựa trên dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và sóng biển, các khối rạn nhân tạo này có tác dụng giảm lực sóng, đồng thời tạo bề mặt mới cho san hô bám vào và phát triển. Các chuyên gia cũng đang cấy san hô và khôi phục các thảm cỏ biển giúp ổn định trầm tích, tạo môi trường sinh sản cho sinh vật biển.

Giai đoạn thả rạn san hô nhân tạo dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 9, sau đó khu vực này sẽ được giám sát trong ít nhất 4 năm. Dự án này không chỉ giúp tái tạo hệ sinh thái biển, mà còn góp phần làm gia tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Kariyachalli, thuộc chuỗi 21 đảo ở Vịnh Mannar tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã mất hơn 80% diện tích đất trong nửa thế kỷ qua và có nguy cơ biến mất hoàn toàn vào năm 2036 nếu không có các biện pháp phòng chống xói lở bờ biển. Theo ước tính của chính phủ, diện tích đảo Kariyachalli đã thu hẹp từ 20,85 hécta vào năm 1969 xuống chỉ còn 3,14 hécta vào năm 2025. Diện tích rạn san hô quanh đảo giảm từ khoảng 500 hécta năm 2005 xuống chỉ còn 197 hécta vào năm 2021.

Thực tế cho thấy các rạn san hô ở Vịnh Mannar đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm thiểu tác động của thiên tai, điển hình như trận động đất - sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004. Dù hơn 8.000 người đã thiệt mạng tại bang Tamil Nadu trong thảm họa đó, giới nghiên cứu cho rằng hệ sinh thái này đã đóng vai trò như một bức tường chắn tự nhiên kiên cố, ngăn chặn một thảm họa lớn hơn nhiều.

Ông K. Diraviya Raj, Phó Giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hải dương Suganthi Devadason, cho biết những hòn đảo nhỏ cùng thảm cỏ biển và rạn san hô này đã hấp thụ phần lớn lực tác động của sóng thần.

Tín hiệu khả quan đã xuất hiện ở những khu vực khác của Vịnh Mannar. Tại đảo Vaan lân cận, dự án phục hồi sử dụng khoảng 10.000 khối rạn san hô nhân tạo đã giúp khôi phục một phần diện tích đất bị mất. Tại đảo Shingle, các rạn san hô được thả đã chịu đợt tẩy trắng năm 2024 tốt hơn so với các quần thể san hô tự nhiên lâu đời.

Biến đổi khí hậu cũng như hiện tượng đại dương ấm lên đang đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác phục hồi rạn san hô. Các biện pháp can thiệp trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo ông Raj, các nhà khoa học đang nỗ lực khôi phục san hô để giúp chúng thích nghi dần với kịch bản biến đổi khí hậu và tồn tại để hình thành các rạn san hô trong thời gian tới.

Các nhà nghiên cứu cũng đang tìm kiếm các loài san hô có khả năng chịu nhiệt tự nhiên tốt hơn để chống chịu với các đợt sóng nhiệt đại dương trong tương lai.