Ấn Độ tăng nhập khẩu bạc trước mùa lễ hội Diwali

Theo bốn nguồn tin am hiểu vấn đề, trong tuần này, các thương nhân và ngân hàng đã được cấp giấy phép nhập khẩu tối đa 6.000 tấn bạc, với thời hạn sáu tháng. Các nguồn tin đề nghị giấu tên do không được phép phát biểu công khai.

Ông Harshal Barot, chuyên gia tư vấn chính tại công ty nghiên cứu kim loại quý Metals Focus, nhận định lượng bạc được phép nhập khẩu mới sẽ giúp đáp ứng nhu cầu tăng đột biến trong mùa lễ hội. Nhờ đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể được cải thiện, đồng thời mức chênh lệch giá bạc tại Ấn Độ nhiều khả năng giảm đáng kể khi lễ hội Diwali đến gần.

Ảnh minh họa: Theo Marketplace.

Ấn Độ là một trong những thị trường tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung nhập khẩu. Hồi tháng 5, chính phủ nước này áp dụng quy định cấp phép nhập khẩu mới, trong khuôn khổ các biện pháp nhằm bảo toàn dự trữ ngoại hối và hỗ trợ đồng rupee.

Theo quy định, doanh nghiệp phải xin giấy phép nhập khẩu và cung cấp chứng nhận xuất xứ cho từng lô hàng. Chính phủ cũng tăng thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc lên gấp đôi, khiến chi phí mua kim loại quý tăng lên.

Những biện pháp này khiến lượng bạc nhập khẩu giảm mạnh, có thời điểm xuống thấp hơn nhiều so với nhu cầu trong nước. Theo ước tính của Metals Focus, lượng bạc nhập khẩu trong tháng 6 chỉ đạt 37 tấn, mức thấp nhất trong ba năm. Đến tháng 9, con số này tăng lên 328 tấn khi một số giấy phép nhập khẩu được cấp bổ sung.

Nhu cầu kim loại quý tại Ấn Độ thường tăng mạnh từ tháng 10, trước khi đạt đỉnh vào dịp Diwali. Năm nay, lễ hội này dự kiến diễn ra vào ngày 8/11. Việc cấp thêm giấy phép được kỳ vọng sẽ giúp nguồn cung đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm trang sức và tích trữ bạc trong giai đoạn cao điểm.

Dấu hiệu hạ nhiệt đã xuất hiện trên thị trường. Ông Monal Thakkar, Giám đốc điều hành công ty kinh doanh kim loại quý Ashoka Global FZCO, cho biết ngày 22/10, mức chênh lệch giá bạc tại Ấn Độ so với giá tham chiếu toàn cầu giảm còn khoảng 0,5 USD/ounce, từ mức khoảng 2 USD/ounce một tuần trước đó, theo dữ liệu của Metals Focus.

Năm ngoái, Ấn Độ nhập khẩu hơn 7.000 tấn bạc. Làn sóng mua vào mạnh mẽ này góp phần gây ra một đợt ép bán khống lịch sử trên thị trường bạc toàn cầu, khi giá tăng nhanh buộc những nhà đầu tư đặt cược vào chiều hướng giảm phải mua lại bạc để đóng vị thế. Giá bạc sau đó tiếp tục đi lên khi dòng tiền đầu cơ đổ vào thị trường, đạt mức cao kỷ lục hơn 121 USD/ounce vào tháng 1, trước khi giảm mạnh. Cuộc chiến tại Iran đẩy giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu. Hôm thứ Năm, giá bạc giao ngay dao động quanh mức 56 USD/ounce.

Dù nguồn cung được cải thiện trước mùa lễ hội, nhu cầu bạc tại Ấn Độ năm nay được dự báo thấp hơn đáng kể so với năm ngoái. Theo ông Barot, các nhà bán lẻ và bán buôn vẫn hạn chế tích trữ hàng, trong khi số người lựa chọn bạc làm quà tặng cũng giảm.

Ông cho biết thị trường chưa ghi nhận hoạt động mua vào đáng kể nhằm tận dụng đợt giảm giá, bởi nhiều nhà đầu tư vẫn chịu thua lỗ từ lượng bạc mua trong năm trước. Bên cạnh đó, kỳ vọng giá tăng không còn phổ biến như năm ngoái, khiến người tiêu dùng ít có động lực mua bạc để chờ giá lên.