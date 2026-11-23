Ngày 22/11, cảnh sát Hyderabad, thủ phủ bang Telangana, đã tăng cường các biện pháp an ninh sau khi nhận được thư điện tử đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào các địa điểm đông người trong thành phố.

Theo thông tin từ báo The Hindu và nguồn tin sở tại, email được gửi bởi một người tự nhận có liên hệ với tổ chức Lashkar-e-Taiba (LeT). Thư nêu hai mục tiêu bị đe dọa đánh bom là ga đường sắt Kachiguda và khách sạn Tourist Plaza, đồng thời tuyên bố các vụ tấn công nhằm khiến ít nhất 300 người thiệt mạng.

Người gửi còn đe dọa tái diễn các vụ khủng bố Mumbai ngày 26/11/2008 tại Hyderabad, với lý do trả đũa việc quân đội Ấn Độ tiêu diệt thủ lĩnh Latif Bhatt cùng một số thành viên thân cận tại khu vực Jammu và Kashmir. Email không nêu thời điểm cụ thể tiến hành các vụ tấn công.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bộ phận đặc nhiệm cảnh sát Hyderabad đã yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, tuần tra và kiểm tra chống phá hoại tại hai địa điểm bị đe dọa. An ninh cũng được siết chặt tại các nhà ga, bến xe buýt, khách sạn, cơ sở tôn giáo, khu vực công cộng và các công trình trọng yếu.

Lực lượng chức năng được chỉ thị theo dõi các cá nhân, phương tiện và hành lý không có người trông coi, cũng như những vật dụng bị bỏ lại tại nơi công cộng có dấu hiệu khả nghi. Các cơ quan an ninh đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin để kịp thời xử lý nguy cơ.

Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết email sau khi được kiểm tra có vẻ là thông tin giả mạo. Cảnh sát chống tội phạm mạng đang truy tìm người gửi và xác minh liệu thông điệp có thực sự liên quan đến LeT hay không. Nhà chức trách khuyến cáo người dân bình tĩnh, không lan truyền tin đồn và thông báo ngay cho cảnh sát qua số 112 nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi.