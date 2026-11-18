Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, việc SpiceJet thông báo huỷ và hoãn các chuyến bay tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) ở Mumbai gây ảnh hưởng cho hàng nghìn hành khách, trong đó có nhiều người đã đến sân bay trước khi nhận được thông báo. Một số hành khách thậm chí cho biết họ không nhận được thông báo rõ ràng về thời gian khởi hành mới, không được cấp thẻ lên máy bay và cũng không nhận được thông tin cập nhật kịp thời về tình trạng chuyến bay của mình.

Nguồn tin từ sân bay cho biết tính đến hết ngày 17/11, SpiceJet đã hủy 12 chuyến bay cả nội địa và quốc tế theo lịch trình khởi hành từ Mumbai và không có chuyến bay nào của hãng hàng không này cất cánh từ sân bay kể từ 19h tối cùng ngày.

Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy, trên tất cả các hãng hàng không, sân bay Mumbai ghi nhận 422 chuyến bay bị hoãn và 39 chuyến bị hủy trong ngày 17/11. Một số chuyến bay khởi hành muộn 4-5 tiếng, gây nhiều khó khăn cho hành khách và tạo tâm lý hoang mang.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng hàng không đang gặp khó khăn về tài chính. Bản thân hãng SpiceJet đang hoạt động với đội bay nhỏ hơn và đối mặt với tình trạng thiếu phi hành đoàn giữa lúc có thông tin chưa được kiểm chứng về việc chậm thanh toán cho nhân viên. Những hạn chế này đã ảnh hưởng đến khả năng vận hành các chuyến bay theo lịch trình của hãng.

SpiceJet chưa đưa ra bình luận nào về việc gián đoạn các chuyến bay.

Trước đó, hôm 12/11, sân bay Dubai của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã tạm ngừng dịch vụ làm thủ tục cho hãng SpiceJet do khoản nợ chưa trả hơn 300 triệu rupee (hơn 3,21 triệu USD) cho công ty dịch vụ mặt đất Dubai National Air Travel Agency.