Ấn Độ sơ tán trước nguy cơ bão lớn thứ hai trong một tuần

Đây là cơn bão thứ hai đe dọa khu vực chỉ trong vòng một tuần, khi nhiều địa phương vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận bão gây lớn trước đó.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Arnab tại Visakhapatnam, Ấn Độ ngày 27/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo bão Murasu, hình thành trên Vịnh Bengal, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hai bang ven biển Andhra Pradesh và Tamil Nadu. Mặc dù các chuyên gia khí tượng nhận định cường độ bão Murasu có thể thấp hơn bão Arnab tuần trước, nhà chức trách vẫn triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Ông Prakhar Jain, Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý thảm họa bang Andhra Pradesh, cho biết lực lượng chức năng đã sơ tán khoảng 2.000 người dân tính đến ngày 2/11 và đang tiếp tục triển khai kế hoạch di dời khoảng 30.000 người khỏi những khu vực có nguy cơ cao.

Đáng chú ý, bão Murasu xuất hiện trong bối cảnh các địa phương ven biển phía Đông Nam Ấn Độ chưa khắc phục xong hậu quả của bão Arnab.

Bão Arnab đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, phá hủy hàng chục ngôi nhà và gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trong tuần trước.

Vịnh Bengal là một trong những khu vực thường xuyên hình thành các xoáy thuận nhiệt đới mạnh, đe dọa các bang ven biển phía Đông Ấn Độ. Việc hai cơn bão liên tiếp xuất hiện trong thời gian ngắn làm gia tăng áp lực đối với công tác phòng chống thiên tai, cứu trợ và khôi phục đời sống người dân tại những địa phương chịu ảnh hưởng.