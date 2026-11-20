Mưa lớn do bão Akvan tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ, ngày 19/11/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết tối 19/11, bão Akvan di chuyển theo hướng Bắc trên vùng biển phía Tây trung tâm Vịnh Bengal, với tốc độ khoảng 13 km/h.

Tâm bão nằm cách thành phố Gopalpur thuộc bang Odisha khoảng 350 km về phía Nam và cách Puri khoảng 420 km. Theo dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đổ bộ vào khu vực ven biển giữa hai bang Andhra Pradesh và Odisha, gần Gopalpur, vào khoảng trưa 20/11, với sức gió duy trì 90-100 km/h, giật tới 110 km/h.

Trước nguy cơ bão gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, chính quyền Odisha đã thiết lập 9.299 điểm trú ẩn tại các địa phương có nguy cơ chịu ảnh hưởng, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn triển khai tại các khu vực trọng yếu. Riêng huyện Ganjam đã sơ tán 45.364 người, trong khi huyện Gajapati di dời khoảng 18.000 người. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cũng đặt trực thăng, tàu thuyền và phương tiện hậu cần trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ hoạt động cứu nạn.

Chính quyền bang xác định 941 địa điểm có nguy cơ sạt lở đất tại 5 huyện, trong đó Gajapati có số lượng lớn nhất với 211 địa điểm. Thủ hiến Odisha Mohan Charan Majhi yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai toàn diện phương án phòng, chống thiên tai, đặt mục tiêu không để xảy ra thương vong về người.

Người dân di chuyển dưới trời mưa do bão Akvan tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ, ngày 19/11/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Bão Akvan cũng gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông và du lịch tại miền Đông Ấn Độ. Ngành đường sắt thông báo hủy hàng chục chuyến tàu, trong đó có nhiều tuyến cao tốc Vande Bharat, đồng thời điều chỉnh lịch trình nhiều chuyến khác. Chính quyền đóng cửa các cơ sở giáo dục tại những khu vực có cảnh báo thời tiết nguy hiểm, hạn chế du khách tiếp cận các địa điểm ven biển và yêu cầu ngư dân ngừng ra khơi. Một số vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và điểm tham quan nổi tiếng tại Odisha cũng tạm ngừng đón khách.

Tại bang Andhra Pradesh lân cận, IMD ban hành cảnh báo đỏ đối với hai huyện Srikakulam và Vizianagaram do nguy cơ mưa cực lớn, có nơi vượt 200 mm trong 24 giờ. Cơ quan quản lý thiên tai bang khuyến cáo người dân, đặc biệt là ngư dân và nông dân tại các khu vực ven biển, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Bão Akvan là cơn bão thứ 3 đe dọa đổ bộ Odisha trong vòng chưa đầy một tháng, làm gia tăng sức ép đối với công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. Trước đó, bão Arnab đã gây nhiều vụ sạt lở đất, khiến 10 người thiệt mạng. Giới chức Ấn Độ cảnh báo mưa lớn kết hợp với gió mạnh và nước biển dâng có thể tiếp tục gây ngập lụt tại các vùng trũng ven biển, đe dọa cơ sở hạ tầng và đời sống người dân trong những ngày tới.