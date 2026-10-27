Ấn Độ sơ tán hàng chục nghìn người trước khi bão Arnab đổ bộ

Theo Reuters ngày 27-10, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết bão Arnab hình thành trên vịnh Bengal, đang tiến về phía bờ biển Andhra Pradesh và có thể gây mưa lớn tại bang này cùng bang Odisha lân cận. Bão được dự báo có sức gió duy trì 115-125 km/h, giật tới 140 km/h khi đổ bộ.

Ông Prakhar Jain, Giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa bang Andhra Pradesh, cho biết gần 50.000 người tại các khu vực có nguy cơ cao đã được đưa đến nơi trú ẩn tính đến tối 26-10. Chính quyền địa phương ước tính khoảng 400.000 người cần được sơ tán và công tác di dời vẫn đang tiếp tục.

Các tàu thuyền neo đậu tại cảng trong điều kiện mưa và gió giật mạnh khi bão Arnab tiến gần Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: Cơ quan Quản lý thảm họa bang Andhra Pradesh

Tại bang Odisha, chính quyền quyết định đóng cửa trường học và các cơ sở giáo dục đại học tại 5 huyện trong hai ngày 27 và 28-10, đồng thời chuẩn bị sơ tán người dân ở các vùng trũng thấp.

Truyền hình Ấn Độ phát sóng hình ảnh sóng lớn liên tục đánh vào bờ biển, trong khi nhiều cửa hàng tại các khu vực chịu ảnh hưởng phải đóng cửa. Hoạt động giao thông cũng bị gián đoạn khi ít nhất 12 chuyến tàu bị hủy và 53 tuyến đường sắt ven biển phía Nam tạm ngừng hoạt động trong hai ngày.

Chính quyền bang Andhra Pradesh đã yêu cầu các tàu thuyền trên biển quay trở lại bờ và chuẩn bị phương án khắc phục sự cố mất điện do bão. Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực ven biển phía Bắc và miền Trung Andhra Pradesh, cùng phía Nam Odisha, có nguy cơ hứng chịu mưa lớn đến đặc biệt lớn khi bão tiến gần đất liền.

Ảnh hưởng của bão cũng làm gia tăng lo ngại về thời tiết cực đoan tại Nepal. Nhà chức trách nước này khuyến cáo du khách tránh các khu vực núi cao thuộc dãy Himalaya từ tối 29-10 đến ngày 31-10 do nguy cơ mưa lớn, bão tuyết và lở tuyết.