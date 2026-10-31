Ấn Độ sơ tán 12.000 người sau vụ vỡ hồ băng ở Bhutan

Ngập lụt sau mưa lớn tại Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 26-9. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo chính quyền bang Tây Bengal, hồ băng Shintaphu tại khu vực Gasa của Bhutan bị vỡ tối 29-10, khiến khoảng 7,4 triệu m³ nước cùng bùn đất và đá đổ xuống hệ thống sông ở hạ lưu. Mực nước sông Sankosh, chảy dọc ranh giới giữa bang Tây Bengal và Assam, tăng gần 0,6 m.

Trước nguy cơ ngập lụt, chính quyền huyện Alipurduar đã sơ tán người dân sống dọc sông Sankosh đến nơi an toàn, đồng thời phát cảnh báo tại nhiều khu vực phía Bắc Tây Bengal và bang Assam.

Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ cùng các đơn vị cứu hộ địa phương được triển khai để giám sát mực nước và phối hợp với Bhutan theo dõi tình hình. Giới chức cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại lớn tại khu vực biên giới.

Tại Bhutan, lũ quét phá hủy nhiều công trình ở khu du lịch suối nước nóng Gasa Tshachu và cuốn trôi 2 cây cầu. Nhà chức trách nước này chưa ghi nhận thương vong.

Theo Trung tâm Quốc tế về Phát triển miền núi tích hợp (ICIMOD), sự cố tiếp tục cảnh báo nguy cơ thiên tai do vỡ hồ băng tại Himalaya, đồng thời cho thấy cần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và phối hợp xuyên biên giới.