Ấn Độ sơ tán 12.000 người do lũ quét từ Bhutan

Ngập lụt sau mưa lớn tại Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 26/9/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn thông báo của chính quyền bang Tây Bengal cho biết vụ vỡ hồ băng Shintaphu tại khu vực Gasa của Bhutan tối 29/10 đã khiến khoảng 7,4 triệu m³ nước cùng bùn đất và đá đổ xuống hệ thống sông ở hạ lưu. Vụ việc làm mực nước sông Sankosh, chảy dọc ranh giới giữa hai bang Tây Bengal và Assam, dâng cao gần 0,6 m.

Trước nguy cơ lũ quét, chính quyền huyện Alipurduar đã khẩn trương sơ tán khoảng 12.000 người dân sống dọc sông Sankosh đến nơi an toàn, đồng thời phát cảnh báo tại nhiều khu vực phía Bắc bang Tây Bengal và bang Assam. Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) cùng các đơn vị cứu hộ địa phương đã được triển khai để tăng cường giám sát mực nước và phối hợp với phía Bhutan theo dõi diễn biến tình hình. Giới chức địa phương cho biết tình hình hiện trong tầm kiểm soát và chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại lớn tại khu vực biên giới.

Tại Bhutan, lũ quét đã phá hủy nhiều công trình tại khu du lịch suối nước nóng Gasa Tshachu và cuốn trôi 2 cây cầu. Nhà chức trách nước này chưa ghi nhận thương vong nhờ chủ động sơ tán người dân trước khi lũ tràn đến.

Khu vực dãy Himalaya thường xuyên đối mặt với nguy cơ lũ quét do vỡ hồ băng. Tháng 10/2023, vụ vỡ hồ băng South Lhonak tại bang Sikkim của Ấn Độ đã gây lũ lụt nghiêm trọng trên sông Teesta, khiến hơn 100 người thiệt mạng, đồng thời phá hủy nhiều cây cầu, tuyến đường và công trình thủy điện. Trước đó, khu vực Gasa Tshachu của Bhutan cũng từng hứng chịu một trận lũ quét vào năm 2021.

Theo Trung tâm Quốc tế về Phát triển miền núi tích hợp (ICIMOD), vụ việc mới nhất tiếp tục cho thấy nguy cơ thiên tai ngày càng lớn tại khu vực Himalaya, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, giám sát các hồ băng và phối hợp xuyên biên giới nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với các cộng đồng dân cư ở hạ lưu.