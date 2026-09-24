Ấn Độ siết việc bán các loại đồ ăn nhiều đường, chất béo gần trường học

Quy định được đề xuất có thể ảnh hưởng đến các cửa hàng, nhà hàng và quầy bán đồ ăn gần khoảng 1,5 triệu trường học trên khắp Ấn Độ. Những mặt hàng nằm trong diện bị hạn chế gồm nước ngọt có ga, các món ăn vặt và thức ăn nhiều dầu mỡ.

Tại thành phố Bhubaneswar, miền đông Ấn Độ, nhiều chủ cửa hàng cho biết doanh thu có thể giảm một phần ba hoặc hơn nếu quy định được thực thi.

Rajit Punhani, Giám đốc điều hành Cơ quan An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn Ấn Độ (FSSAI), cho biết kế hoạch “thực phẩm an toàn” trong trường học nhằm giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh từ sớm.

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Theo ông, các cửa hàng vẫn có thể kinh doanh những thực phẩm không thuộc nhóm HFSS (nhiều chất béo, đường và muối). Quy định cũng được kỳ vọng thúc đẩy các doanh nghiệp điều chỉnh công thức sản phẩm theo hướng lành mạnh hơn.

Hiện chưa có thời điểm cụ thể để triển khai quy định. Đề xuất này lần đầu được đưa ra vào năm 2020.

Tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng Ấn Độ công bố các ngưỡng về chất béo, muối và đường làm căn cứ áp dụng hạn chế đối với việc bán và quảng cáo thực phẩm trong và gần trường học. Người dân được mời đóng góp ý kiến đến ngày 6/10.

Béo phì ở trẻ em Ấn Độ gia tăng

Những năm gần đây, các sản phẩm ăn vặt như khoai tây chiên, chocolate và mì ăn liền ngày càng phổ biến tại Ấn Độ. Giá thành phải chăng cùng sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng khiến thực phẩm chế biến sẵn tiếp cận ngày càng nhiều người.

Theo Liên đoàn Béo phì Thế giới, số trẻ em Ấn Độ từ 5-19 tuổi được xếp vào nhóm thừa cân hoặc béo phì tăng từ khoảng 28 triệu vào năm 2015 lên 41 triệu vào năm 2025. Con số này được dự báo có thể đạt 56 triệu vào năm 2040.

Trong khi đề xuất cấp liên bang tập trung vào việc hạn chế bán và quảng cáo sản phẩm HFSS cho học sinh, bang Maharashtra đã áp dụng cách tiếp cận nghiêm ngặt hơn.

Theo Ủy viên An toàn Thực phẩm Maharashtra Tukaram Mundhe, các cửa hàng trong bán kính 50 mét quanh trường học không được phép bán những sản phẩm thuộc nhóm cấm này.

Ông cho rằng, việc kiểm soát các cửa hàng có bán thực phẩm HFSS cho học sinh hay không sẽ rất khó. Vì vậy, việc cấm bán trực tiếp tại khu vực xung quanh trường học là giải pháp dễ thực hiện hơn.

Dữ liệu của bang Maharashtra thu thập cho thấy các thanh tra đã phát hiện vi phạm tại 133 cửa hàng nằm trong bán kính 50 mét quanh trường học. Trong số này, 51 cửa hàng được yêu cầu ngừng kinh doanh.