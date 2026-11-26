Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 26-11 yêu cầu siết quy định đối với thực phẩm đóng gói có hàm lượng đường, muối hoặc chất béo cao, nhằm giúp người tiêu dùng dễ nhận biết các thành phần cần lưu ý.

Các sản phẩm thực phẩm đóng gói được bày bán tại siêu thị. Ảnh: Unsplash

Theo phán quyết, Cơ quan An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ (FSSAI) phải thiết kế cảnh báo riêng cho từng thành phần vượt ngưỡng. Mỗi biểu tượng hình lục giác sẽ ghi rõ sản phẩm có hàm lượng đường, muối hay chất béo cao, thay vì gộp chung trong một cảnh báo.

Tòa cũng yêu cầu việc xác định ngưỡng dựa trên tổng lượng đường và chất béo bão hòa, không chỉ phần được bổ sung trong quá trình sản xuất. Nhãn cảnh báo phải được đặt nổi bật ở mặt trước bao bì, với kích thước đủ lớn để người mua dễ nhận biết.

Phán quyết được đưa ra sau nhiều tháng xem xét kế hoạch dán nhãn dinh dưỡng của FSSAI. Trước đó, cơ quan này đề xuất một hệ thống cảnh báo đơn giản hơn, nhưng Tòa án Tối cao yêu cầu làm rõ cách xác định ngưỡng, số lượng cảnh báo và cách thể hiện trên bao bì.

Tại phiên xem xét hồi tháng 9, hội đồng xét xử nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em, trước các sản phẩm có hàm lượng đường, muối và chất béo cao. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cũng cảnh báo tình trạng thừa cân và béo phì đang gia tăng ở nhiều nhóm tuổi tại Ấn Độ, trong khi thực phẩm siêu chế biến, đồ uống có đường và đồ ăn nhanh ngày càng phổ biến.

Quy định mới dự kiến tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống. Một số nhà sản xuất tại Ấn Độ đã bắt đầu nghiên cứu các phiên bản ít đường, ít muối hoặc giảm chất béo đối với bánh quy, mì ăn liền, đồ ăn nhẹ và nước giải khát.

Việc điều chỉnh công thức không đơn giản, bởi doanh nghiệp phải đồng thời cân nhắc hương vị, chi phí sản xuất và các yêu cầu dinh dưỡng mới.

Cách xác định ngưỡng cảnh báo cũng từng gây nhiều tranh luận. Đại diện ngành thực phẩm đề nghị tính theo khẩu phần tiêu thụ thực tế, thay vì áp dụng chung trên 100 g hoặc 100 ml. Trong khi đó, Tòa án yêu cầu FSSAI xây dựng ngưỡng dựa trên bằng chứng khoa học để bảo đảm cảnh báo phản ánh đúng mức độ cần lưu ý của từng sản phẩm.

Việc siết quy định về nhãn thực phẩm diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc. Các biện pháp mới tập trung nhiều hơn vào việc đưa thông tin dinh dưỡng quan trọng ra mặt trước bao bì, thay vì chỉ thể hiện trong bảng thành phần phía sau sản phẩm.

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