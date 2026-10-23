Ấn Độ sẽ trang bị tên lửa siêu âm BrahMos cho hàng loạt tàu chiến cũ

Hải quân Ấn Độ đang hiện đại hóa 2 tàu khu trục và 2 tàu hộ vệ tên lửa do Liên Xô thiết kế, trang bị cho chúng tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Thông tin này được đăng tải trên trang Naval News.

Thỏa thuận trị giá 6,615 tỷ rupee (khoảng 68 triệu đô la Mỹ) được ký kết vào ngày 6/10, nội dung bao gồm việc mua các bệ phóng tên lửa và hệ thống điều khiển hỏa lực đặt trên tàu. Tỷ lệ linh kiện do Ấn Độ sản xuất phải vượt quá 68%.

Các loại vũ khí mới sẽ được trang bị cho 2 tàu khu trục lớp Ranvir (Dự án 61ME) và 2 tàu hộ vệ lớp Veer (Dự án 1241PE). Tên cụ thể của các tàu này vẫn chưa được công bố chính thức.

Hải quân Ấn Độ đã nhận được 5 tàu ​​khu trục Dự án 61ME từ Liên Xô trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1987. Hiện tại 3 chiếc vẫn còn hoạt động đến ngày nay đó là INS Rana, INS Ranvir và INS Ranvijay.

Hai chiếc sau đã có hệ thống phóng thẳng đứng BrahMos gồm 8 ống phóng ở đuôi tàu, nhưng vẫn giữ lại 4 bệ phóng nghiêng của tên lửa chống hạm P-15 Termit lỗi thời ở mũi.

Những tàu này rất có thể sẽ được trang bị thêm vũ khí để thay thế các tổ hợp của Liên Xô. Trong trường hợp này, tổng số đạn dược của mỗi tàu có thể tăng lên 16 tên lửa, như trên các tàu khu trục hiện đại của Ấn Độ thuộc lớp Kolkata và Visakhapatnam.

Ngoài các tàu khu trục, việc tái vũ trang sẽ bao gồm những tàu hộ vệ lớp Veer - một phiên bản cải tiến của Ấn Độ dựa trên các tàu tên lửa Molniya thuộc Dự án 1241 của Liên Xô.

Ban đầu New Delhi đã mua 5 tàu ​​loại này từ Liên Xô, và sau đó đóng thêm 8 chiếc nữa theo giấy phép tại các xưởng đóng tàu của mình.

Trước đây tàu INS Vidyut đã trải qua một đợt nâng cấp tương tự, được trang bị 2 bệ phóng đôi từ tàu khu trục INS Rajput đã ngừng hoạt động.

Bài báo suy đoán rằng hợp đồng mới có thể áp dụng cho các tàu INS Prabal và INS Pralaya, hiện đang được trang bị 16 tên lửa hành trình chống hạm cận âm Kh-35E Uran.

Do lượng choán nước dưới 500 tấn và kích thước nhỏ, những tàu nói trên có thể sẽ chỉ được trang bị 4 tên lửa BrahMos, mỗi quả đạn nặng khoảng 3 tấn, khiến chúng trở thành một trong những tàu nhỏ nhất mang loại vũ khí này.

Đồng thời Ấn Độ cũng đang chuẩn bị thay thế các tàu hộ vệ đã lỗi thời. Trước đó, tờ Military đưa tin rằng vào ngày 18/9/2026, chiếc tàu tên lửa NGMV thế hệ mới đầu tiên đã được khởi công đóng tại xưởng đóng tàu Cochin Shipyard Limited.

Tổng cộng, dự kiến ​​Hải quân Ấn Độ sẽ đóng 6 chiếc tàu loại này với lượng giãn nước đầy tải khoảng 1.500 tấn, mỗi chiếc sẽ mang theo 4 tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos.

Bên cạnh việc nâng cấp hạm đội trong nước, New Delhi đang mở rộng việc cung cấp vũ khí này ra nước ngoài. Ấn Độ đã thành công trong việc bán tên lửa siêu âm BrahMos cho một số đối tác của họ tại khu vực Đông Nam Á.