Ấn Độ rà soát ưu đãi thuế nhập khẩu đối với 118 nhóm hàng

Quang cảnh cảng hàng hoá tại Kandla, Kutch, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Chính phủ Ấn Độ đang tiến hành rà soát các chính sách miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với 118 nhóm hàng hóa nhằm điều chỉnh cơ cấu thuế quan, thúc đẩy sản xuất trong nước và chuẩn bị cho dự toán ngân sách tài khóa 2027–2028.

Theo đó, danh mục rà soát bao gồm thiết bị phục vụ các dự án điện, linh kiện màn hình điện tử, máy móc dệt may, phế liệu pin, một số loại pin quang điện, dược phẩm và cáp quang. Các ưu đãi thuế liên quan dự kiến hết hiệu lực vào ngày 31/3 hoặc 30/9/2027, với mức thuế nhập khẩu cơ bản hiện hành đối với những mặt hàng thuộc diện rà soát có thể lên tới 30%.

Cụ thể, Chính phủ Ấn Độ sẽ đánh giá lại các mức thuế ưu đãi và miễn thuế đối với 32 nhóm hàng, đồng thời xem xét chính sách miễn thuế vô điều kiện dành cho 86 nhóm hàng khác, trong đó có dầu nhiên liệu, phân urê, một số loại thuốc, thiết bị y tế, phế liệu pin lithium-ion và kim loại quan trọng như gali và germani.

Các bộ, ngành liên quan đã yêu cầu doanh nghiệp cung cấp số liệu về năng lực sản xuất trong nước, khối lượng nhập khẩu, công suất hiện có và kế hoạch đầu tư để làm cơ sở quyết định duy trì, điều chỉnh hoặc chấm dứt ưu đãi thuế.

Giới chức Ấn Độ cho biết đợt rà soát nhằm khắc phục tình trạng thuế nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện cao hơn thành phẩm, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất nội địa. Đây là bước tiếp nối chính sách hợp lý hóa thuế quan trong ngân sách tài khóa 2026–2027, hướng tới giảm phụ thuộc nhập khẩu và củng cố chuỗi cung ứng trong nước.

Kết quả rà soát dự kiến sẽ góp phần định hình chính sách thuế nhập khẩu trong ngân sách tài khóa 2027–2028 của Ấn Độ. Hiện Chính phủ chưa công bố quyết định cuối cùng đối với các nhóm hàng thuộc diện xem xét.