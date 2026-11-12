Ấn Độ phê duyệt 'siêu bảo tàng' có diện tích trưng bày lớn nhất thế giới

Ủy ban Nội các về các vấn đề kinh tế, do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì, ngày 11/11 thông qua dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 340 triệu USD. Bảo tàng sẽ được xây dựng bằng cách cải tạo hai tòa nhà Khối Bắc và Khối Nam tại khu vực Raisina Hill, vốn được xây dựng trong giai đoạn 1912-1931 dưới thời Anh cai trị Ấn Độ.

Tên gọi Yuge Yugeen Bharat trong tiếng Phạn mang ý nghĩa Ấn Độ trường tồn qua các thời đại. Công trình hướng tới tái hiện lịch sử văn minh, văn hóa và di sản hơn 5.000 năm của quốc gia Nam Á.

Cung điện Louvre và kim tự tháp kính (về đêm) nhìn từ khải hoàn môn Carrousel. Ảnh: CC/Benh LIEU SONG

Theo Chính phủ Ấn Độ, dự án có tổng diện tích sàn từ 155.000 đến 178.509 m², trong đó không gian trưng bày vượt 100.000 m². Quy mô này lớn hơn đáng kể so với Bảo tàng Louvre ở Paris (73.000 m²), Bảo tàng Anh (70.000 m²) và Bảo tàng Hermitage của Nga (66.800 m²).

Liên danh Arcop Associates, do kiến trúc sư Kulapat Yantrasast dẫn dắt, đảm nhận thiết kế chính, với sự hỗ trợ chuyên môn của tổ chức tư vấn France Muséums. Đơn vị này từng tham gia các dự án bảo tồn và chuyển đổi những công trình di sản lớn như Louvre và Grand Palais.

Khoảng 1,8 triệu hiện vật từ Bảo tàng Quốc gia hiện tại, 52 bảo tàng di tích thuộc Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ (ASI), các bảo tàng cấp bang và bộ sưu tập tư nhân đã được rà soát để phục vụ dự án. Bảo tàng dự kiến lựa chọn 30.000-100.000 hiện vật, trưng bày tại khoảng 950 phòng và 30 khu vực theo chủ đề.

Thủ tướng Ấn Độ Modi lần đầu công bố ý tưởng xây dựng bảo tàng tại Triển lãm Bảo tàng Quốc tế ngày 18/5/2023.

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ấn Độ Gajendra Singh Shekhawat nhấn mạnh bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn phản ánh bản sắc dân tộc và sự đóng góp của Ấn Độ đối với nền dân chủ.

"Bảo tàng này sẽ đứng vững như một minh chứng cho di sản phong phú của Ấn Độ và tinh thần tiến bộ kiên định, lấy cảm hứng từ quá khứ làm bản thiết kế cho tương lai", ông nói.

Phòng trưng bày đầu tiên, mang tên Adornment, giới thiệu trang sức và đồ trang trí, dự kiến mở cửa vào cuối năm 2026 hoặc năm 2027. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm tài chính 2030-2031.

Khi hoạt động đầy đủ, bảo tàng được kỳ vọng đón trung bình 30.000 lượt khách mỗi ngày, tương đương tối đa 10 triệu lượt mỗi năm.