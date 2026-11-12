Ấn Độ phê duyệt ngân sách xây dựng bảo tàng lớn nhất thế giới

Dự án được giới thiệu lần đầu vào năm 2023 và được Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi thông qua với mục tiêu lưu giữ và quảng bá bản sắc văn hoá tiền thuộc địa của nước này.

Bảo tàng có tên Yuge Yugeen Bharat (tạm dịch "Ấn Độ qua các niên đại"), gợi nhớ đến tên tiếng Phạn cổ của đất nước là Bharat. Bảo tàng được đặt tại Khối nhà phía Bắc và Khối nhà phía Nam thuộc quần thể kiến trúc hành chính nằm trên đồi Raisina, nơi được hai kiến trúc sư người Anh Edwin Lutyens và Herbert thiết kế từ những năm 1920.

Pháo đài Đỏ - một điểm tham quan nổi tiếng ở Ấn Độ. Ảnh minh hoạ: Hà Chi

Theo thông báo của Chính phủ Ấn Độ, bảo tàng sẽ có diện tích khoảng 178.509 m2 và là bảo tàng có diện tích trưng bày lớn nhất thế giới. Đây sẽ là "bảo tàng văn minh tái hiện các di sản đa dạng và phong phú của nền văn minh Ấn Độ" với khoảng 1,8 triệu hiện vật được trưng bày và có thể đón tới 10 triệu lượt khách tham quan/năm.

Dự kiến, bảo tàng sẽ bắt đầu mở cửa cho công chúng tới tham quan từ cuối năm 2027 và khánh thành toàn bộ trong tài khoá 2030 – 2031.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 5/2014, Thủ tướng Modi luôn đẩy mạnh tôn vinh các di sản và văn hoá đất nước. Chính phủ dựng tượng đài cao nhất thế giới 182m để tôn vinh Vallabhbhai Patel trong việc sáp nhập các tiểu quốc vào Ấn Độ và cải tạo khu hành chính cổ…