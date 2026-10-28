Ấn Độ phản đối đề xuất thành viên thường trực 'hạng hai' tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ông Harish Parvathaneni, Đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên hợp quốc. Nguồn: India Strategic

Phát biểu tại các cuộc thảo luận về cải tổ Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) hôm 26-10, ông Harish Parvathaneni, Đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên hợp quốc, cho biết New Delhi phản đối các đề xuất về tư cách thành viên thường trực nhưng không có quyền phủ quyết. Theo ông, điều này sẽ tạo ra các thành viên “hạng hai”, trong khi vẫn duy trì đặc quyền của 5 thành viên thường trực hiện tại.

Hội đồng Bảo an hiện có 5 nước thành viên thường trực - bao gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp - nắm giữ quyền phủ quyết, cùng với 10 nước thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. Lần mở rộng duy nhất của Hội đồng này diễn ra vào năm 1965, khi số lượng ghế không thường trực tăng từ 6 lên 10, nhưng số lượng thành viên thường trực vẫn không thay đổi.

Năm 1997, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc lúc bấy giờ là ông Razali Ismail (người Malaysia) đã đề xuất mở rộng Hội đồng Bảo an, trong đó có việc bổ sung 5 thành viên thường trực mới nhưng không kèm theo quyền phủ quyết.

Ông Parvathaneni nhấn mạnh: “Sự công bằng và chính nghĩa đòi hỏi tất cả thành viên thường trực phải được hưởng các quyền và trách nhiệm như nhau”. Ông khẳng định lại rằng chừng nào cơ chế này còn tồn tại, thì quyền phủ quyết cũng phải được áp dụng cho các thành viên thường trực mới.

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: AFP

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm hơn 60% dân số thế giới nhưng chỉ có 1 ghế thường trực; trong khi đó, châu Phi và Mỹ Latinh vẫn chưa có đại diện thường trực nào. Đầu năm nay, Liên minh châu Phi đã chính thức đề xuất mô hình cải tổ, trong đó yêu cầu dành ít nhất 2 ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an cho châu Phi, kèm theo quyền phủ quyết.

Ấn Độ cùng các đối tác trong nhóm G4 - bao gồm Brazil, Đức và Nhật Bản - cũng đã kêu gọi tiến hành đàm phán về việc mở rộng cả số lượng thành viên thường trực lẫn không thường trực.

Nỗ lực cải tổ này đã nhận được sự ủng hộ từ Nga. Trong kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tái khẳng định sự ủng hộ của Moscow đối với việc trao ghế thường trực cho Ấn Độ và Brazil, đồng thời kêu gọi tăng cường sự đại diện cho các khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Mọi thay đổi đối với Hiến chương Liên hợp quốc đều cần được 2/3 số quốc gia thành viên phê chuẩn, trong đó bắt buộc phải có sự đồng thuận của cả 5 thành viên thường trực hiện tại.

Theo RT