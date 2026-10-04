Ấn Độ, Pakistan triệu tập quan chức ngoại giao của nhau sau vụ đụng độ biên giới

Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Đại biện lâm thời Ấn Độ tại Islamabad để trao công hàm phản đối gay gắt về việc Lực lượng Bảo vệ Biên giới Ấn Độ (BSF) nổ súng làm hai công dân Pakistan thiệt mạng. Chỉ vài giờ sau đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng triệu Đại biện lâm thời Pakistan Saad Warraich tại New Delhi để phản đối các hành vi xâm nhập trái phép qua biên giới.

Khu vực biên giới Ấn Độ, Pakistan. Ảnh: PTI

Vụ nổ súng diễn ra vào khoảng giữa trưa 2/10 theo giờ địa phương tại khu vực Ferozepur thuộc bang Punjab, Ấn Độ. Theo thông tin từ phía Pakistan, lực lượng BSF đã nổ súng vào ba dân thường không mang vũ khí người làng Ladhar đang di chuyển gần cột mốc biên giới, làm hai người tử vong và một người bị thương.

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 3/10 cho biết lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF) đã sử dụng "vũ lực sát thương vô cớ" đối với hai dân thường Pakistan không có vũ khí, dọc biên giới quốc tế hôm 2/10.

"Pakistan kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực xuyên tạc những người thiệt mạng thành 'kẻ xâm nhập'", bộ này tuyên bố, đồng thời cho biết đã triệu tập đại biện Ấn Độ để phản đối và yêu cầu "một cuộc điều tra ngay lập tức, minh bạch và đáng tin cậy".

Trong khi đó, các quan chức Ấn Độ cho biết BSF đã phát hiện ba người xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Ấn Độ tại khu vực Ferozepur và phát đi nhiều lời cảnh báo yêu cầu họ quay lại phía Pakistan. Phía Ấn Độ khẳng định một người đã lùi về phía Pakistan, nhưng hai người còn lại vẫn cố tình tiến về phía rào chắn biên giới bất chấp các cảnh báo.

New Delhi nói vụ việc cho thấy "một mô hình rõ ràng về hoạt động di chuyển qua biên giới lặp đi lặp lại của các đường dây buôn bán ma túy có vũ trang hoạt động từ Pakistan", đồng thời kêu gọi Islamabad điều tra hoạt động xâm nhập và buôn lậu ma túy qua biên giới.

Ấn Độ cũng yêu cầu Pakistan tôn trọng đường biên giới quốc tế, tuân thủ các thỏa thuận song phương và bảo đảm lực lượng nước này ngăn chặn hoạt động di chuyển trái phép từ phía Pakistan.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân trở nên căng thẳng kể từ cuộc chiến kéo dài 4 ngày năm 2025, cuộc xung đột nghiêm trọng nhất giữa hai bên trong nhiều thập niên. Trước đó, một vụ tấn công nhằm vào du khách tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi cáo buộc Pakistan hậu thuẫn vụ tấn công, song Islamabad bác bỏ.