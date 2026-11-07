Ấn Độ nợ tiền mời Brazil, Uruguay đá giao hữu

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) hiện còn nợ Brazil khoảng 190 triệu rupee phí tham dự. Ảnh: AIFF.

Theo Times of India, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) còn nợ Brazil khoảng 190 triệu rupee (tương đương 51,7 tỷ đồng Việt Nam) và Uruguay 47 triệu rupee (12,8 tỷ đồng) sau loạt trận giao hữu hồi tháng 9 và 10/2026. Liên đoàn này đang phải đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán.

Các nguồn tin của tờ báo này cho biết hai đội tuyển đến từ Nam Mỹ mới nhận khoảng 50% phí tham dự theo thỏa thuận. Trong lúc đó, Panama, đội tuyển cũng được mời đá giao hữu với Ấn Độ trong cùng đợt FIFA Days, đã được thanh toán đầy đủ.

Để giải quyết khoản nợ, Chủ tịch AIFF Kalyan Chaubey đề xuất rút trước hạn khoản tiền gửi có kỳ hạn trị giá 200 triệu rupee (54,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, phương án này không nhận được sự đồng thuận từ các thành viên đại hội đồng liên đoàn.

Theo một quan chức cấp cao của Ấn Độ, ông Chaubey cam kết bổ sung lại số tiền vào tài khoản sau khi sử dụng. Dù vậy, Phó chủ tịch AIFF NA Haris nhắc lại quyết định trước đó của ban chấp hành, trong đó không cho phép sử dụng khoản tiền này để thanh toán các nghĩa vụ tài chính.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn này được lập từ thời ông Praful Patel giữ chức chủ tịch AIFF (2018-2022). Ông Patel, cựu thành viên Hội đồng FIFA, cũng tham dự cuộc họp trực tuyến và phản đối đề xuất rút tiền trước hạn. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của một số chủ tịch các liên đoàn địa phương.

Do điều khoản bảo mật trong hợp đồng, tổng số tiền AIFF phải thanh toán không được công bố tại cuộc họp. Các thành viên sau đó thống nhất thành lập một nhóm công tác do ông Haris đứng đầu để xem xét chi tiết các nghĩa vụ tài chính. Theo một quan chức AIFF, khoản tiền gửi chỉ có thể được sử dụng khi được ban chấp hành thông qua.

Ngoài phí tham dự, AIFF còn có nguy cơ phải hoàn trả một phần khoản tạm ứng trị giá 250 triệu rupee (68 tỷ đồng) từ đối tác bán vé. Ban đầu, liên đoàn kỳ vọng doanh thu bán vé cho loạt trận quốc tế đạt 300-400 triệu rupee (81,6-108,8 tỷ đồng), qua đó tạo ra lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, giá vé cao khiến lượng vé bán ra không đạt kỳ vọng.

AIFF sau đó triển khai các chương trình giảm giá dành cho cổ động viên ba CLB lớn tại Kolkata gồm Mohun Bagan SG, East Bengal và Mohammedan Sporting. Liên đoàn thậm chí quảng bá chương trình mua một vé tặng một vé cho trận Ấn Độ gặp Brazil trên các tài khoản mạng xã hội.

Dù Brazil mang đến Ấn Độ đội hình nhiều ngôi sao như Vinicius Junior, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Endrick và Estevao, trận đấu tại Kolkata ngày 3/10 vẫn có nhiều khu vực khán đài trống. Theo số liệu được công bố, cuộc đối đầu này thu hút 51.402 khán giả trên sân Salt Lake có sức chứa khoảng 85.000 chỗ ngồi...

Ở loạt giao hữu đó, Ấn Độ hòa Panama 1-1 ngày 25/9 tại Bengaluru, sau đó thua Brazil 0-4 và Uruguay 1-6 trong hai trận giao hữu tại Kolkata (Ấn Độ).

Trước loạt trận này, AIFF gây chú ý khi quyết định rút đội tuyển quốc gia khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 để ưu tiên cuộc tiếp đón Brazil. Ấn Độ ban đầu được mời tham dự giải đấu tổ chức tại Indonesia, nằm cùng bảng với đội chủ nhà, Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 4/10, chỉ một ngày sau cuộc tiếp đón Brazil.

AIFF từng cân nhắc phương án cử hai đội hình riêng biệt tham dự hai giải đấu, nhưng không thể thực hiện do quy định của FIFA yêu cầu các đội tuyển sử dụng lực lượng mạnh nhất. Chủ tịch Kalyan Chaubey khi đó đánh giá trận đấu với Brazil là cơ hội hiếm có đối với bóng đá Ấn Độ. Liên đoàn cũng lên kế hoạch tổ chức thêm các trận giao hữu với những đội tuyển từng dự World Cup 2026 nhằm bù đắp số trận quốc tế bị mất sau quyết định rút lui.