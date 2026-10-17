Ấn Độ: Nổ nhà máy hóa chất khiến ít nhất 10 người thương vong

Vụ nổ xảy ra tối 16/10, trong quá trình hydro hóa, mạnh đến mức xé toạc bể chứa lò phản ứng, làm văng các bộ phận máy móc khắp khuôn viên, gây rò rỉ khí độc methylene dichloride (MDC).

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Công ty SynZeal Pharmachem mới hoạt động 1 năm, chuyên sản xuất các chất trung gian trong ngành dược phẩm.

Các quan chức từ Ban Kiểm soát ô nhiễm Gujarat, và cảnh sát đã đến hiện trường. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày tại Bangladesh xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu nghỉ dưỡng ven biển thuộc huyện Cox's Bazar ở miền Đông khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, thông báo của giới chức địa phương cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng 7h25 sáng (giờ địa phương) tại khu nhà hàng và nghỉ dưỡng Tuptup, thuộc khu vực Ukhiya, nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi hoàn toàn tòa nhà 3 tầng chủ yếu xây dựng bằng tre và gỗ. Lực lượng cứu hỏa đã huy động nhiều đơn vị tới hiện trường để khống chế đám cháy và tìm kiếm các nạn nhân.

Cơ quan Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự Bangladesh xác nhận đã tìm thấy 10 thi thể, trong đó xác định được danh tính của 6 người, gồm 5 phụ nữ và một bé trai 5 tuổi, thuộc cùng một gia đình đang nghỉ dưỡng tại đây. Một thành viên trong gia đình may mắn thoát chết sau khi nhảy từ tầng hai của tòa nhà xuống đất.

Trong số 9 người bị thương mà lực lượng chức năng đưa tới Bệnh viện Cox's Bazar Sadar, có 5 người bị bỏng khoảng 5% diện tích cơ thể và đang tiếp tục điều trị. Bốn người còn lại đã xuất viện. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khu nghỉ dưỡng có khoảng 30 người lưu trú. Nhà chức trách hiện chưa xác định được đầy đủ tình trạng và tung tích của những người còn lại.

Giới chức cơ quan cứu hỏa cho biết khu nghỉ dưỡng trên hoạt động khi chưa có giấy phép bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan chức năng từng kiểm tra và cảnh báo cơ sở này về nguy cơ hỏa hoạn từ tháng 6/2026, song đơn vị quản lý không khắc phục những thiếu sót theo yêu cầu. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Một số nhận định ban đầu cho rằng ngọn lửa có thể bắt nguồn từ khu vực nhà bếp của khu nghỉ dưỡng, song giới chức địa phương chưa đưa ra kết luận chính thức.