Ấn Độ nhấn mạnh Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông phải phù hợp với UNCLOS

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại cuộc họp báo về chuyến thăm Philippines sắp tới của Thủ tướng Narendra Modi, ông Rudrendra Tandon, Thư ký phụ trách khu vực Đông thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhấn mạnh lập trường của New Delhi về vấn đề này rất rõ ràng. Ông cho rằng Biển Đông là tuyến đường thủy quốc tế quan trọng, do đó mọi COC được xây dựng đều phải phù hợp với luật pháp hàng hải quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, và tính đến quyền hợp pháp của các nước không tham gia tiến trình đàm phán.

Về hợp tác hàng hải, quan chức Ấn Độ khẳng định đây tiếp tục là ưu tiên của New Delhi, do khu vực biển Đông Nam Á có vị trí tiếp giáp với Ấn Độ Dương và giữ vai trò quan trọng đối với an ninh hàng hải của Ấn Độ. Các lĩnh vực được chú trọng gồm phối hợp tuần tra, chống cướp biển, ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nâng cao nhận thức về tình hình trên biển và duy trì trật tự hàng hải. Ông nhấn mạnh những mục tiêu này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia.

Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm Philippines từ ngày 16 - 17/11 của Thủ tướng Narendra Modi, trong đó ông sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 23 và Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 21 tại Manila. Đây là một phần trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 14 - 17/11 với chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai”.

Ấn Độ coi ASEAN là một trụ cột trong chính sách “Hành động hướng Đông”, đồng thời thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Nam Á trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại, kết nối và an ninh hàng hải.