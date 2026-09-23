Ấn Độ nhận đủ tiêm kích Tejas Mk.1 muộn 10 năm so với dự kiến

Theo tờ Defense Security Asia, sự kiện này đã chính thức hoàn tất việc thực hiện 2 hợp đồng từ năm 2006 và 2010 về việc cung cấp phiên bản đầu tiên của máy bay chiến đấu Tejas Mk.1.

Tổng cộng theo các thỏa thuận, Không quân Ấn Độ đã nhận được 40 tiêm kích Tejas, bao gồm 32 chiếc một chỗ ngồi và 8 máy bay huấn luyện - chiến đấu 2 chỗ ngồi.

Lễ bàn giao chính thức chiếc tiêm kích cuối cùng mang số hiệu SPT7 và SPT8, đã diễn ra tại cơ sở của Công ty HAL ở Bengaluru.

Việc trì hoãn thực hiện các thỏa thuận đã kéo dài gần 10 năm, do 2 chiếc máy bay cuối cùng không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về tiêu chuẩn của khách hàng.

Việc thực hiện các hợp đồng ban đầu đã cho phép Không quân Ấn Độ biên chế đầy đủ cho hai phi đội - Phi đội số 45 Flying Daggers và Phi đội số 18 Flying Bullets.

Máy bay huấn luyện chiến đấu Tejas Trainer.

Mặc dù chương trình cơ bản đã bị đóng cửa, Không quân Ấn Độ vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt máy bay chiến đấu trầm trọng, chỉ còn khoảng 29 phi đội thay vì 42 phi đội như yêu cầu.

Ưu tiên hàng đầu của HAL hiện nay là thực hiện một hợp đồng lớn hơn nhiều để cung cấp máy bay chiến đấu Tejas Mk.1A tiên tiến. Việc sản xuất phiên bản này bị trì hoãn do nguồn cung cấp động cơ General Electric F404 của Mỹ và sự phức tạp trong việc tích hợp những hệ thống mới.

Tính đến tháng 9/2026, công ty đã lắp ráp được khoảng 27 chiếc Mk.1A, nhưng chỉ có khoảng 10 động cơ dành cho chúng.

Bên cạnh động cơ, các chuyên gia tiếp tục tinh chỉnh và chờ được chứng nhận phần mềm, radar trên máy bay với ăng-ten mảng pha chủ động đi kèm tổ hợp tác chiến điện tử tiên tiến.

Nhà sản xuất dự định tăng tốc độ lắp ráp máy bay chiến đấu Tejas tại các nhà máy ở Bengaluru và Nashik lên 24 - 30 chiếc mỗi năm và tiến lên phiên bản Mk.2.

Theo Defense Security Asia