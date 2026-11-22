Thủ hiến bang Manipur Yumnam Khemchand Singh (giữa) thăm bệnh nhân nghi ngộ độc rượu giả ngày 20/11/2026. (Ảnh: AFP)

Trong tuyên bố ngày 20/11, Thủ hiến bang Manipur Yumnam Khemchand Singh cho biết các nạn nhân có biểu hiện khó chịu sau khi uống loại rượu nghi bị nhiễm độc. Trong 48 giờ qua, số người chết đã tăng lên 11 người, hơn 180 bệnh nhân được đưa tới hai bệnh viện điều trị.

Ông Singh đã ra lệnh điều tra và cho biết sẽ bắt giữ, xử lý những người liên quan.

Chính quyền bang Manipur đã ra thông báo kêu gọi người dân không uống đồ uống có cồn không rõ nguồn gốc, nếu thấy khó chịu sau khi uống rượu cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Thông báo cũng đề nghị người dân tố giác với cảnh sát mọi hành vi bị nghi sản xuất, tàng trữ, bán hoặc phân phối rượu giả.

Tháng 12/2023, Manipur dỡ bỏ một phần lệnh cấm rượu kéo dài 30 năm, song một số nhóm cực đoan trong bang vẫn liên tục tấn công các cơ sở kinh doanh rượu.

Các vụ ngộ độc rượu giả thường xảy ra ở Ấn Độ. Rượu rẻ tiền bán qua kênh không chính thức thường có thể chứa methanol, nếu nạp vào cơ thể với nồng độ cao có thể gây mù lòa, tổn thương gan, thậm chí tử vong. Tháng 9 năm nay, tại bang Nagaland ở đông bắc Ấn Độ, nơi đang áp dụng lệnh cấm rượu, ít nhất 23 người chết do ngộ độc rượu giả.

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