Ấn Độ - Nga ký hợp đồng sản xuất súng trường MP-155 tại Ấn Độ

Theo hãng thông tấn TASS ngày 2/11, Giám đốc điều hành Tập đoàn Kalashnikov Alan Lushnikov xác nhận, hai bên đã ký kết hợp đồng cấp phép sản xuất súng trường MP-155 tại Ấn Độ, với sự hỗ trợ của tập đoàn Nga. MP-155 là dòng súng trường được Kalashnikov phát triển và đã được Quân đội Nga sử dụng. Trong bối cảnh UAV ngày càng được sử dụng rộng rãi trên chiến trường, loại súng này được nhà sản xuất quảng bá như một phương tiện hỗ trợ chống máy bay không người lái, đồng thời đang được tích cực giới thiệu trên thị trường quốc tế.

Việc nội địa hóa sản xuất MP-155 tại Ấn Độ được xem là bước tiến mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng năng lực sản xuất vũ khí của New Delhi. Bên cạnh hợp tác về súng trường, Kalashnikov gần đây cũng đã bàn giao một lô lớn máy bay không người lái Skat-350M cho Cục Giao thông vận tải thuộc Bộ Nội vụ Nga và các đơn vị tại khu vực Trung tâm Liên bang. Theo tập đoàn Kalashnikov, dòng UAV này không chỉ phục vụ các nhiệm vụ chiến đấu mà còn có thể đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng cảnh sát.

Hợp tác quốc phòng Nga - Ấn Độ tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Trước đó, ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới, nhận định việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-57 của Nga có thể giúp Ấn Độ củng cố năng lực quân sự và thu hẹp khoảng cách công nghệ với Trung Quốc và Pakistan.

Tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đánh giá cao năng lực của hệ thống phòng không S-400 do Nga cung cấp. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định hợp tác giữa Moscow và New Delhi trong các lĩnh vực an ninh và công nghệ quân sự tiếp tục phát triển tích cực.

Những diễn biến trên cho thấy hợp tác quốc phòng Nga - Ấn Độ vẫn duy trì đà phát triển, với trọng tâm không chỉ là mua sắm vũ khí mà còn mở rộng sản xuất nội địa và hợp tác công nghệ.