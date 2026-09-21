Washington đang gia tăng áp lực trừng phạt bằng cách thông qua Đạo luật Lindsey Graham năm 2026 với mức thuế nghiêm ngặt 100% đối với tài nguyên năng lượng của Nga.

Bên cạnh đó, Đạo luật CAATSA vẫn tiếp tục treo lơ lửng như thanh gươm Damocles trên bầu trời đối với việc mua sắm quốc phòng, tuy vậy Ấn Độ đang thể hiện sự kiên cường đáng kể về mặt địa chính trị.

Hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Moskva và New Delhi không chỉ được duy trì mà còn nhận động lực mới, dự kiến ​​kéo dài đến năm 2075, điều này được nêu trong một bài báo đăng trên ấn phẩm Security Risks Asia của Ấn Độ.

Biểu tượng cho định hướng này là chuyến thăm của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ - Tướng Dhiraj Seth, tới Nga từ ngày 16/9 đến 18/9/2026. Đây là chuyến thăm chiến lược đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2026.

Trong bối cảnh phương Tây nỗ lực cô lập Moskva trong 4 năm rưỡi qua, bao gồm cả các biện pháp kinh tế và quân sự, Tướng Seth đang có cuộc đàm phán với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Vasily Osmakov.

Mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Ấn Độ và Nga được thể hiện rõ hơn qua các cuộc tiếp xúc mật thiết ở cấp cao nhất.

Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã có hai cuộc gặp quan trọng liên tiếp - bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO tại Kyrgyzstan và hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Ấn Độ khéo léo cân bằng giữa phương Tây và phương Đông. Chương trình Atma Nirbhar Bharat (Tự lực cánh sinh) đã cho phép nước này đa dạng hóa lực lượng vũ trang của mình thông qua tiêm kích Rafale của Pháp, tàu ngầm của Đức và máy bay không người lái của Mỹ.

Tuy nhiên khoảng 60% kho vũ khí vẫn thuộc về Nga. Ký ức lịch sử đóng vai trò quan trọng ở đây, vào năm 1971 đầy biến động, chính Liên Xô đã ủng hộ Ấn Độ chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ngày nay, Nga cung cấp các giải pháp toàn diện - từ tên lửa siêu âm BrahMos đến xe tăng T-90 được chế tạo theo giấy phép và tiêm kích Su-57E.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo về các cuộc thảo luận liên quan đến việc bán máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, đồng thời nêu khả năng chuyển giao công nghệ lớp phủ tàng hình nhạy cảm cho các nhà khoa học Ấn Độ.

Nói về hệ thống tên lửa phòng không S-400, ông xác nhận: "Nga có khả năng thực hiện cả những nghĩa vụ đã bị trì hoãn. Chúng sẽ được thực hiện".

Các thỏa thuận chống máy bay không người lái gần đây với Bỉ rất quan trọng đối với Ấn Độ, nhưng nhà phân tích Rajeev Kumar nói đúng: "Những hợp đồng với châu Âu chỉ mang tính chất bổ trợ. Chỉ có Moskva mới mang lại chiều sâu về chủ quyền công nghệ".

Hợp tác Nga - Ấn Độ sâu sắc hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Ngày nay New Delhi với tư cách là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, đang tinh chế và cung cấp lại dầu cho nước này, giúp bù đắp sự thiếu hụt do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu gây ra.

Chủ nghĩa hợp tác đầy thực dụng như vậy là sự đảm bảo tốt nhất rằng mối quan hệ đối tác giữa hai người bạn lâu năm sẽ vượt qua mọi biến động chính trị tạm thời.