Ấn Độ: Lật thuyền trên sông Hằng, ít nhất 13 trẻ em thiệt mạng

Hoạt động cứu hộ được tiến hành sau vụ lật thuyền trên sông Hằng, thuộc huyện Vaishali, bang Bihar, Ấn Độ, ngày 13/10/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Ít nhất 13 trẻ em dưới 15 tuổi đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền nghiêm trọng xảy ra trên sông Hằng, thuộc huyện Vaishali, bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, tối 13/10.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn, đồng thời hối thúc chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các hoạt động cứu hộ.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30’ (giờ địa phương) ngày 13/10 tại khu vực Raghopur, cách trung tâm huyện Vaishali khoảng 70km.

Chiếc thuyền chở khoảng 15-20 người, phần lớn là trẻ em, bất ngờ bị lật khi đang vượt sông để tới một ngôi làng bên kia tham dự tiệc. Thông tin ban đầu cho thấy chiếc thuyền có thể đã chở quá tải.

Người đứng đầu chính quyền huyện Vaishali, bà Varsha Singh xác nhận lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 13 nạn nhân, tất cả đều dưới 15 tuổi.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã cứu sống 7 trẻ em và đưa tới Bệnh viện NMCH tại thành phố Patna để điều trị. Sức khỏe của các em hiện ổn định.

Chính quyền địa phương đã huy động Lực lượng Ứng phó thảm họa bang (SDRF), cảnh sát và các thợ lặn tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mất tích.

Vụ tai nạn trên tiếp tục làm dấy lên quan ngại về an toàn giao thông đường thủy tại bang Bihar, nơi nhiều cộng đồng dân cư ven sông Hằng vẫn phụ thuộc vào các thuyền nhỏ để đi lại và phục vụ sinh hoạt hằng ngày./.